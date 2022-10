„Sie sind die ideale Zielgruppe“

Von: Hanna von Prittwitz

Schon früh Berührungsängste mit den MINT-Fächern verlieren: Dagmar Schuller (hinten, 5.v.l.) inmitten der Teilnehmerinnen eines Girls-Days bei Audeering und Mitarbeitern. Wir brauchen Frauen, um in der Produktgesamtheit besser zu werden. Dagmar Schuller von Audeering © audeering

Der Wirtschaftspreis des Landkreises geht heuer an „Unternehmensvorbilder für frauenorientierten profitablen Vorsprung“. Die Verleihung ist im November, neun Finalisten stehen fest. Der Starnberger Merkur stellt sie in loser Folge vor. Heute: die Audeering GmbH in Gilching.

Gilching – Die Wurzeln des in Gilching ansässigen Unternehmens Audeering führen zurück zu der Forschungsgruppe Künstliche Intelligenz (KI) von Prof. Björn Schuller an der TU München. 2012 gründete er gemeinsam mit Dagmar Schuller, Dr. Florian Eyben, Dr. Felix Weninger und Dr. Martin Wöllmer Audeering, ein Unternehmen, das sich auf Softwareprodukte für Sprach- und Audianalyse konzentriert. Heute zählt Audeering 80 Mitarbeiter, die Hälfte davon ist weiblich. Ein Unternehmer aus Weßling schlug Audeering für den Wirtschaftspreis des Landkreises vor. „Also haben wir uns beworben“, sagt Dagmar Schuller.

Bei der Bewerbung, in der es speziell um die Möglichkeiten für Frauen bei Audeering gehen sollte, ging Schuller selbst ein bisschen das Herz auf. „Das war für mich natürlich eine schöne Sache, denn das Thema ist mir wichtig“, sagt sie. Beim Schreiben sei sie auch stolz gewesen auf Audeering. „Aber was wir hier für Frauen anbieten, das bin nicht nur ich, sondern das ist ein ganz wunderbares Team, das mit mir arbeitet.“

Das Thema Frauen gliedert Schuller in drei Bereiche: Frauen und ihre Berührungsängste mit den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, also den sogenannten MINT-Fächern überhaupt; die Gestaltung des Arbeitsplatzes und

-umfelds sowie, drittens, die Entfaltungsmöglichkeiten. „Wir haben schon sehr früh angefangen, Frauen anzusprechen“, sagt Schuller. Denn in den MINT-Bereichen sei frau in einer Männerwelt unterwegs, klar, auch wenn sich das nach und nach ändere. Dabei seien gerade junge Frauen mit Kindern als Arbeitskräfte unglaublich resilient, lösungsorientiert und flexibel. „Sie sind die ideale Zielgruppe für Arbeitgeber, denn meist sind es positive Menschen mit einem breiten Erfahrungshorizont.“ Viele scheuten sich vor einer Bewerbung oder Ausbildung wegen der Fächer Mathe und Physik. „Dabei bedeutet der KI-Bereich viel mehr. Wir brauchen Frauen, um in der Produktgesamtheit besser zu werden.“ Daher gehe Audeering auch in Schulen, beteilige sich an Girls-Days, und aus diesem Grund unterstützt Schuller bei der IHK Oberbayern, deren Vizepräsidentin sie ist, auch IT-Ausbildungsfachangebote, die mit „Data & Science-Engineering“ über Fachinformatik hinausgehen. „Daten gewinnen, aufzubereiten, zu analysieren und auch wissenschaftlich zu beleuchten, das ist ein deutlich zunehmendes Berufsfeld“, weiß Schuller. Bei Bewerbungen entscheide sie zumeist nach Motivation und Talent, „das können auch Quereinsteigerinnen sein“. Gleitzeiten und Anpassungen, Jobsharing, all dies sei für das Arbeitsumfeld dann wichtig. Wenn es schneefrei gibt, können die Kinder mit und es wird eine Lösung geschaffen, zum Beispiel. „Ich unterstützte unbedingt auch die Elternzeit für Mütter und Väter. Es schadet der Performance der Mitarbeiter nicht, im Gegenteil.“

Dabei ist auch die Work-Life-Balance bei Audeering ein Thema. „Ja, damit gehen wir um, darauf stellen wir uns ein“, sagt Schuller. Doch es geschehe immer wieder, dass Mitarbeiter dann doch mehr arbeiten wollten, „weil es ihnen gut gefällt“. Im Audeering-Team, im Durchschnitt 35 Jahre alt, arbeiten Fachkräfte aus 15 Nationen. „Da zieht auch die eine die andere mal mit, das ist sehr bereichernd.“

Schon Universitätsabgängern oder Studenten biete Audeering Praktika und mehr an, Schuller selbst nimmt als Mentorin an dem Programm „ment4science“ der Münchner Hochschule teil, bei dem Masterandinnen und Doktorandinnen zu den Aspekten Unternehmerin sein, Wissenschaft und Praxis, Zukunftswege und Geschäftsmodelle gecoacht werden. „Ich versuche, den jungen Frauen die Vielfalt der Möglichkeiten darzustellen und sie dazu zu bringen, ihre Talente zu erkennen und sich zu trauen, Visionen umzusetzen.“ Sie habe viele Frauen kennengelernt, die einen „unglaublichen positiven inneren Antrieb haben“, der aber auch daraus entstanden sei, dass sie aus Fehlern lernen konnten und sich nicht entmutigen ließen. „Eine positive Fehlerkultur ist auch etwas, das ich ganz stark forciere.“