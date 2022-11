Sie war die gute Seele des Rathauses

Erna Söhnel tat bis 2016 Dienst im Rathaus. © Singer

Erna Söhnel, früher Hausmeisterin der Gilchinger Verwaltung, ist mit 91 Jahren gestorben

Gilching – Erna Söhnel war das, was man die gute Seele des Hauses nennt. In ihrem Fall war ihr Zuhause das alte Gilchinger Rathaus, wo sie rund 30 Jahre lang die Hausmeisterdienste übernahm. Damals gehörte auch der Service während der Ratssitzungen dazu. Ende Oktober ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben.

„Früher war alles viel gemütlicher“, erzählte Erna Söhnel bei einem Interview vor drei Jahren. Zwar sei das Leben nicht einfacher gewesen, nein, aber „es ging halt viel menschlicher zu als heute“. Wozu die engagierte Hausmeisterin einen nicht unerheblichen Teil beitrug. Insgesamt diente sie unter vier Bürgermeistern. Auf Heinrich Will folgten Hans Ostermair, Thomas Reich und zuletzt Manfred Walter. „Der Will wollte zur Sitzung immer ein richtiges Haferl Kaffee. Der Rest bestellte Spezi, Weißbier, Zigaretten, Zigarren oder a Mass Helles.“ Für die gelernte Bedienung eigentlich kein Problem, wäre ihr da nicht während einer Sitzung ein peinliches Malheur passiert.

„Ich ging mit dem vollen Tablett, auf dem vier Gläser Bier und ein Glas Spezi standen, in den Sitzungssaal, um die Getränke zu servieren. Wie ich das erste Bier dem Krammer Hans hinstellen wollte, kippte das Tablett samt vollen Gläsern nach vorne. Der Krammer und der Forner Erich bekamen den Gerstensaft ins Kreuz, nur den Spezi konnte ich rechtzeitig auffangen.“ Weil ihr die Sache mehr als peinlich war, weigerte sie sich erst einmal, den Sitzungssaal, den sie fluchtartig verlassen hatte, je wieder zu betreten. Deshalb erbarmte sich die CSU-Gemeinderätin Dr. Adelheid Dörmer, die Ratskollegen zu säubern und die Sauerei aufzuwischen.

Mit dem Hausmeisterservice war es 2016 mit dem Umzug ins neue Rathaus vorbei. Erna Söhnel zog zwar ins Betreute Wohnen, doch die sozialen Kontakte blieben. „Wenn die Rathausverwaltung mittags zum Essen geht, was meist am langen Donnerstag der Fall ist, rufen’s an und nehmen mich mit“, erzählte Söhnel. Bis zuletzt traf man sie auch regelmäßig zu einem gemütliche Ratsch im Rathaus-Park oder auf dem Bankerl vorm Betreuten Wohnen. Von Wehmut keine Spur. „Mia gfoids so, wias is und i bin froh, dass i so oid worn bin“, betonte sie immer wieder aufs Neue.

Uli Singer