Solarkampagne setzt auf die Jugend

Im Kinderhort in Gilching lernte der Nachwuchs, was sich mit Sonnenenergie alles anfangen lässt.

Gilching – Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, sagt ein altes Sprichwort. Im Rahmen der Solarkampagne und des Ferienprogramms stand daher am Mittwoch im Gilchinger Gemeinde-Hort „Villa Holzwurm“ das Thema Sonnenenergie auf dem Programm.

In der Betreuungseinrichtung waren es am Mittwoch allerdings keine Hänschen, sondern rund 25 Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren. „Girls only“ war deshalb angesagt, weil sich die Mädchen erfahrungsgemäß bei technischen Dingen zurückziehen, sobald Buben dabei sind, erklärte Hort-Mitarbeiterin Annemarie Welzmüller. „Wir haben die gemischte Gruppe schon mal versucht. Da standen die Mädchen aber nur rum und schauten zu. Deshalb die Idee mit den getrennten Gruppen.“ Mittags waren dann die Buben zu einem Meinungsaustausch eingeladen.

Der Hort hatte das Thema „Solare Eisenbahn und Energielandschaft bauen“ innerhalb des Ferienprogramms und im Rahmen der Gilchinger Solarkampagne aufgegriffen. Eine, die eifrig mit am Werk war, war die neunjährige Lina. „Es macht richtig Spaß“, sagte sie. Und die Viertklässlerin weiß auch ganz genau, wofür die ganze Sache gut ist: „Wir haben gelernt, wie man Strom sparen kann und dass der Strom auch durch Sonne erzeugt wird. Dann kostet er nichts. Ich werde meine Eltern fragen, ob wir auch so eine Solar-Anlage bauen.“

Während die Kinder Energiesparhäuser, solarbetriebene Autos und Windräder bastelten, drehte eine Lehmann-Eisenbahn gemütlich ihre Runden, angetrieben durch Solarstrom. „Dies geht nicht nur im Modell, sondern auch in der Realität“, betonte Nicole Kührer, Werkstudentin im Energiewendeverein.

Außer dem Energiewendeverein beteiligte sich an der Aktion auch Josefine Anderer-Hirt, Klimaschutzmanagerin im Landratsamt Starnberg. „Wir besuchen Einrichtungen, wenn wir angefragt werden“, erklärte sie. Nach einem Besuch in der Grundschule Wörthsee war der Hort in Gilching die zweite Station.

Mitten im Geschehen saß auch Herbert Gebauer vom Energiewendeverein. Der ehemalige Grünen-Gemeinderat engagiert sich gerne im Hort, wenn es die Zeit zulässt. „Es macht Sinn, die Kinder rechtzeitig an diese Themen heranzuführen. Weil sie damit spielerisch umgehen macht es ihnen auch Spaß. Kinder wirken zudem als Multiplikatoren und tragen ihre Erlebnisse in ihre Familien.“

Dass Gilching Vorbild in Sachen Energiewandel ist, bestätigte Annemarie Welzmüller. „Unser Hort wurde, wie schon andere Betreuungseinrichtungen in Gilching, aus Holz und als Energiesparhaus gebaut. Das hat sich bewährt. Wir haben nicht nur ein sehr gutes Klima in unseren Räumen, sondern wir tragen auch einen kleinen Teil zum Umweltschutz bei. Positiv ist, dass wir unseren Buben und Mädchen das Thema Klimaschutz am eigenen Gebäude erklären können.“

Uli Singer