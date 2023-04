Solarparks: Workshop soll Klarheit bringen

Von: Tobias Gmach

Freiflächenfotovoltaikanlagen beschäftigten Gilchings Gemeinderäte. © Marcus Brandt/dpa

Gilchings Gemeindeverwaltung wollte Solarparks nur neben Autobahn und Bahngleisen erlauben: Zu diesem Grundsatzbeschluss ließ sich der Gemeinderat aber nicht überreden. Auch weil der Energiewendeverein und ein Bürger vor der Sitzung per E-Mail Argumente geliefert hatten.

Gilching – Keinen Grundsatzbeschluss fassen, dafür lieber noch mal grundsätzlich über das Thema Freiflächen-Fotovoltaik reden: Darauf verständigte sich der Gilchinger Gemeinderat mit Bürgermeister Manfred Walter am Dienstag – letztlich einstimmig. Kontroverse Diskussionen, vor allem über die Standortfrage von Solarparks, gab es in der Sitzung trotzdem. Und Hintergründe wurden bekannt, warum manche Lokalpolitiker skeptisch wurden und warum sie einem Vorschlag, den die Verwaltung präsentiert hatte, nicht folgen wollten.

Der Anlass: Die Gemeinde hatten zwei Anträge für Freiflächenanlagen in Argelsried und St. Gilgen erreicht, etwa 13 und fünf Hektar groß. Im Rathaus ist man aber der Auffassung, dass es entlang der A 96 und der Bahntrasse laut Bundesgesetz sehr viele privilegierte Flächen für Solarparks gibt. Also solche, für die kein aufwendiges Genehmigungsverfahren nötig ist. Darüber hinaus sollten keine mehr ausgewiesen werden – so wollte es die Verwaltung im Gemeinderat beschließen lassen, grundsätzlich eben.

Dagegen sträubte sich aber unter anderem Martin Fink (CSU). Er kritisierte, brauchbare Flächen würden son von vorneherein ausgeschlossen. Er plädierte stattdessen für ein Konzept mit objektiven Kriterien für die Anlagen. „Es passt einiges nicht zusammen, vor allem in diesem Bild“, sagte Fink und spielte damit auf den Übersichtsplan der Gemeinde zum Freiflächenfotovoltaik-Potenzial an. Der zeigte unter anderem den bestehenden 20-Hektar-Solarpark in Dunkelgrün, einen gelben Korridor im Umfeld von Autobahn und Gleisen sowie rote Bereiche, in denen eine Bauleitplanung nötig wäre, um Anlagen zu realisieren.

Matthias Vilsmayer (FW) merkte an, dass auf den gelben Flächen vieles wegen Siedlungen und Wäldern gar nicht nutzbar sei und dass es dort hochwertige Böden für den Ackerbau gebe. Im roten Bereich, den die Gemeinde ausschließen wollte, befänden sich hingegen geeignete Flächen. „Es wäre schade, sich durch einen eiligen Beschluss Potenziale zu nehmen“, sagte Vilsmayer, stellte einen Antrag auf Vertagung und fand am Ende breite Zustimmung.

Im Plan fanden sich auch noch hellgrüne Flächen – sie liegen gegenüber dem Solarpark bei Geisenbrunn, wo die Gemeinde Fotovoltaik per Bebauungsplan vorgesehen hat. Doch die Eigentümer sind derzeit nicht daran interessiert, dort ein Projekt umzusetzen. Das hat die Gemeinde laut Bürgermeister Walter erfragt, und darauf wies auch Katharina Beiwinkler (CSU) in der Sitzung hin.

So manches Argument der Gemeinderäte kam nicht von ungefähr. Es stand in E-Mails, die Oliver Berger vom Energiewendeverein – er hatte darin auch die Vertagung des Themas gefordert – und einer der Antragsteller vor der Sitzung an sie verschickt hatten. Ein möglicherweise gewichtiges: Die Flächen an der S-Bahn-Linie 8 auf Gilchinger Flur gelten wohl nicht als privilegiert, da sie laut einer Liste des Eisenbahn-Bundesamts nicht Teil des sogenannten übergeordneten Netzes sind. Die Gemeinde hat bei der Bahn angefragt, um die Sache prüfen zu lassen.

Der Gemeinderat will sich der Standortfrage für Solarparks nun noch mal in einem Workshop annehmen, laut Manfred Walter wohl „mit externer Expertise“, wie er dem Starnberger Merkur auf Nachfrage sagte. Wie Christian Winklmeier (SPD) und Oliver Fiegert (BfG) hatte Walter in der Sitzung argumentiert, dass das Potenzial der laut Bund privilegierten Flächen ausreiche, um Gilching energieautark werden zu lassen. „Ich lasse mir unsere gute Energiepolitik nicht madig reden“, sagte der Bürgermeister, verwies auf die beiden geplanten Windräder (wir berichteten) und streute nebenbei eine Nachricht ein: Die Gemeinde plane mit der Energiegenossenschaft Fünfseenland auf dem Wall an der Westumfahrung eine Fotovoltaikanlage. Sie wäre dort privilegiert, weil der Wall als technisches Bauwerk gilt.