Sorge bei Ruag-Aerostructures

Von Hanna von Prittwitz schließen

Für Ruag-Aerostructures in Oberpfaffenhofen ist das wohl ein Paukenschlag: Laut IG Metall hat Airbus angekündigt, Arbeitspakete von dem Flugzeugbauer in Oberpfaffenhofen abzuziehen. Die Gewerkschaft sieht den Standort mit rund 750 Mitarbeitern gefährdet.

Oberpfaffenhofen – Gerade erst hat das Familienunternehmen Mubea mit Sitz im sauerländischen Attendorn die Verträge unterzeichnet und die Übernahme von Ruag-Aerostructures besiegelt (wir berichteten), da gibt es große Aufregung: Airbus will laut IG Metall Arbeitspakete von Ruag-Aerostructures abziehen und an die Premium Aerotec Augsburg übergeben. Für den Standort in Oberpfaffenhofen mit rund 750 Mitarbeitenden wäre das eine Entscheidung mit Gewicht – jedenfalls in den Augen der IG Metall. Ruag-Aerostructures verantwortet derzeit die vollständigen globalen Lieferketten von Rumpfsektionen für Airbus. Ob die Arbeitsgruppen tatsächlich abgezogen werden und warum, und welche Bedeutung das für den Standort Oberpfaffenhofen hat, das war von den Verantwortlichen nach Anfragen am Freitag nicht zu erfahren.

Für die Mitarbeiter ist das nicht die erste unsichere Phase am Standort. Bei der Insolvenz von Dornier 2002 bangten sie bereits um ihre Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft nutzte die neue Situation am Freitag bereits für politisches Säbelrasseln. Der Betriebsratsvorsitzende Michael Richter erklärte: „Auch jetzt machen wir uns Sorgen. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns gemeinsam mit der IG Metall und einer starken Belegschaft auch diesmal wieder erfolgreich für die Arbeitsplätze einsetzen können“. Stefanie Krammer, zweite Bevollmächtigte der IG Metall, ist zuversichtlich: „Die IG Metall kämpft um den Standort Oberpfaffenhofen gemeinsam mit den Beschäftigten, die in großer Mehrheit Mitglieder der IG Metall sind.“ Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge aus Starnberg hat bereits ein Statement abgegeben: „Ruag in Oberpfaffenhofen ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, wir müssen die Beschäftigten und ihre Familien schützen.“

Gilchings Bürgermeister Manfred Walter erinnerte an die finanzielle Bedeutung für die Region: „Ruag ist ein entscheidender Gewerbesteuerzahler für die Stadt Gilching, auch deshalb setzen wir uns für den Erhalt ein.“ Auch im bayerischen Landtag und auf Bundesebene sei „die Auseinandersetzung um den Standort“, so die IG Metall, bereits ein Thema. Sie zitiert den Berichterstatter für Luft- und Raumfahrt der SPD-Bundestagsfraktion Sebastian Roloff: „Airbus hat eine Verantwortung auch für die Beschäftigten ihrer Zulieferer, eine gerechte Aufteilung der Arbeitspakete ist deshalb ein Muss. Ruag am Standort Oberpfaffenhofen muss hier angemessen berücksichtigt werden.“

Der neue Besitzer von Ruag Aerostructures, das Unternehmen Mubea, wollte zu den Vorgängen noch keine Einschätzung abgeben. Das Unternehmen hat Ruag-Aerostructures nach eigenen Angaben übernommen, um selbst seinen Status im Flugzeugbau zu stärken und auszubauen. „Mit einem neuen Eigner, der nicht am Schweizer Staat hängt, wird es deutlich einfacher sein, neue Kunden und neue Aufträge reinzuholen“, kommentiert die IG Metall die Übernahme. Airbus äußerte sich auf eine Anfrage am Freitag nicht.

Erst im Sommer 2021 hatte Ruag-Aerostructures nach eigenen Angaben ein erstes komplexes Rumpfteil für den neuesten Langstreckenjet XLR an Airbus geliefert. Zuvor waren erste Seiten- und Fußbodenelemente nach Hamburg transportiert worden. Die Rede war von einem langjährigen Vertrag mit Airbus. Alle drei Standorte von Ruag-Aerostructures sind in die Produktion der Großbaugruppen für den neuen Airbus A321XLR involviert. In Oberpfaffenhofen, werden die oberen Seitenschalen des Flugzeugrumpfes, die hintere Rumpf- und Bodenstruktur, die Heckspitze sowie die Druckkalotte produziert. Einzelne Kleinbauteile kommen aus Emmen in der Schweiz, Fußbodenstrukturen sowie die unteren Seitenschalen inklusive Fahrwerkschacht aus Eger in Ungarn.

Premium Aerotec Augsburg ist indessen eine Geschäftseinheit von Airbus und ein deutscher Hersteller von zivilen und militärischen Strukturen und Fertigungssystemen für den Flugzeugbau. Am Standort Augsburg arbeiten nach eigenen Angaben rund 2700 Menschen.