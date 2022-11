Spatenstich für die Schatzkiste

Von: Hanna von Prittwitz

Symbolischer Spatenstich in Argelsried (v.l.): Angela Spreen, Andrea Binder, Jan Spreen (Spreen-Architekten), Steffi Weller, Andrea Sailer (Leitung Kindertagesstätte Schatzkiste), Stefan Amon (Gemeinde Gilching), Martin Fink (Vizebürgermeister), André Younes und Ádám Vértesaljai (Arge Merkbau-Halasbau). © Foto: Gemeinde Gilching

Egal, wie teuer es wird: Das Kinderhaus Schatzkiste in Gilching-Argelsried wird gebaut. Am Montag fand der Spatenstich für das Projekt an der Nicolaus-Otto-Straße statt.

Gilching – Es ist als Ersatz für den Kindergarten in der Containeranlage am Starnberger Weg vorgesehen, und daher wird es auf jeden Fall gebaut: Das Kinderhaus „Schatzkiste“ an der Nicolaus-Otto-Straße in Gilching-Argelsried. Am Montag versammelten sich Architekten und Mitglieder der Verwaltung auf dem Gelände, um den symbolischen Spatenstich vorzunehmen.

Erst in der Septembersitzung sorgte die Kostenentwicklung bei dem Projekt für Schlagzeilen. In der Gemeinderatssitzung bekannten Architekten und Bauamt, dass bei dem Kinderhaus eine Kostensteigerung von 7,2 auf 8,6 Millionen Euro drohe (wir berichteten). Allein die Kostensteigerung beim Rohbau hatte Architekt Jan Spreen von 1,1 auf 1,7 Millionen Euro beziffert. „Die Angebotspreise übersteigen sowohl die Kostenschätzung als auch die Kostenberechnung erheblich ... Weitere Kosteneinsparungen können leider keine gefunden werden“, war der Sitzungsbeilage zu entnehmen. Grundsätzlich gehen die Architekten von einer Kostensteigerung in Höhe von 15 bis 20 Prozent aus.

Einig waren sich Gilchings Räte dennoch, bei einer Klausurtagung des Gemeinderats zum Thema Finanzen im Oktober hatten sie nicht gefackelt. „Dazu sind wir auch schon zu weit bei den Ausschreibungen und Vergaben“, erklärte Bürgermeister Manfred Walter gestern. Hohe Vertragsstrafen hätten der Gemeinde gedroht, abgesehen davon „müssen die Kinder aus den Containern raus“. Zum Spatenstich sagte er: „Wir freuen uns schon jetzt, wenn unsere Kinder spätestens im Herbst 2024 in die neuen Räumlichkeiten des Kinderhauses Schatzkiste einziehen können und die Zeit für die Kinder in den Containern am ehemaligen Volksfestplatz vorbei ist.“

In der „Schatzkiste“ sollen 50 Kindergarten- und 48 Krippenkinder betreut werden können – in einem Alter von einem Jahr bis zum Schulantritt. Das sind zwölf Kinder mehr als jetzt. „Aber ob wir das personell realisieren können, muss man sehen“, sagte Walter. Denn neben dem finanziellen Problem habe die Gemeinde auch ein personelles – vor allem bei der Kinderbetreuung. Finanziert wird das Projekt durch Mittel des Freistaats Bayern und der Gemeinde.

Der Bau des Kinderhauses wird 2023 voraussichtlich das einzige große Projekt sein, das die Gemeinde konkret angeht. „Wir werden das Schiff Gilching 2023 in den Hafen legen und warten, bis der finanzielle Tsunami über uns drüber gezogen ist“, sagte Walter. Finanziell könne sich die Gemeinde im kommenden Jahr nicht bewegen. „Wir werden erstmals den Verwaltungshaushalt nicht ausgleichen können.“ Im Vordergrund könne nur stehen, die Betriebskosten zu decken. „Und dann müssen wir sehen, wie das Schiff Gilching den Tsunami überstanden hat.“ Vielen Gemeinde gehe es derzeit so, im Landkreis und darüber hinaus. „Leider gibt es für Kommunen keinen Rettungsschirm.“