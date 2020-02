Plädoyer für eine Realschule im Gilchinger Gymnasium

Schwerpunktthema beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins in Gilching war ein Plädoyer für eine Realschule in den vakant werdenden Klassenzimmern des Christoph-Probst-Gymnasiums. Dazu lagen im Foyer des Rathauses Unterschriftenlisten für eine Petition aus.

Gilching – Rund 120 Gäste aus der Region waren am Donnerstag in den Rathaussaal gekommen, um einerseits über das Wahlprogramm der SPD mehr zu erfahren. Aber auch, um den Liedermacher Roland Hefter zu sehen und zu hören. Bevor es jedoch zum Auftritt des SPD-Kandidaten für den Münchner Stadtrat kam, präsentierte Gilchings Rathauschef Manfred Walter, der erneut für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, die Ziele, die sich die SPD-Fraktion für die nächsten sechs Jahre gesetzt hat. SPD-Ortsvorsitzender Christian Winklmeier betonte, dass es sich beim Wahlprogramm nicht nur um hehre Wahlversprechungen handelt, „wir werden das Zehn-Punkte-Programm auch umsetzen“, versicherte er.

Gleich zu Beginn ging Walter auf die Realschule ein. „Ich hatte mich bereits vor sechs Jahren dafür eingesetzt und dabei bleibe ich auch“, erklärte er. „Geht das Gymnasium in Herrsching in Betrieb, stehen viele Räume im Christoph-Probst-Gymnasium leer. Da ist es sinnvoll, diese für Realschüler aus Gilching zu nutzen. Die Realschule in Herrsching platzt ja schon jetzt aus allen Nähten.“

Bedauerlich findet Walter, dass in „unserer Gesellschaft die Konsensfähigkeit verloren geht. Wir wollen die Menschen da wieder hinführen. Konsens, Konsens Konsens ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Deshalb werden wir auch bei all unseren Projekten die Bürger mit einbeziehen und sie zu vielen Veranstaltungen einladen, um mit ihnen die Gemeinde lebens- und liebenswert zu gestalten.“ Bei der Vorstellung des Zehn-Punkte-Katalogs stehen unter anderem die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten wie auch die Förderung vielfältiger Kulturangebote. „Gilchings neue Mitte mit Marktplatz, Rathauspark und Glatze muss zur Flaniermeile und miteinander verbunden werden. Ziel ist, dass wir einen Treffpunkt für Jung und Alt mit Erholungs- und Freizeitflächen schaffen.“ Wobei innerhalb einer Umfrage als größter Wunsch der Bürger ein Biergarten genannt wurde, sagte Walter. „Diesen werden wir einmal im Monat im Park rund um das Rathaus organisieren. Ein Biergarten, in dem Menschen ihre Brotzeit selbst mitbringen und ein örtlicher Gastronom für die Getränke sorgt.“

Hefter startete seinen Auftritt humorvoll: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Davon kann ich ein Lied singen. Ich bin Mitglied bei der SPD und 60er Fan.“

Von Uli Singer