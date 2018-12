Neuer Pfarrer zum  ersten Advent

Doppelten Grund zum Feiern hatten am Wochenende die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes Gilching-Weßling. Sie haben endlich wieder einen zweiten Pfarrer, und einen neuen Kirchenvorstand.

Gilching – Das war ein besonderes Wochenende für die evangelische Kirchengemeinde St. Johannes Gilching-Weßling. Mit dem Beginn des neuen Kirchenjahrs begrüßten die Christen den neuen Pfarrer Rainer Hess, außerdem wurden 17 neue Kirchenvorstände in ihr Amt eingeführt. Pfarrer Constantin Greim beschrieb das ganze Wochenende als „vielversprechend, verheißungsvoll und fröhlich“.

Den Auftakt machte am Samstag der Einführungsgottesdienst von Rainer Hess (57). Der Vater von vier erwachsenen Kindern ist mit seiner Frau Bettina bereits nach Gilching gezogen, am 1. Dezember war sein erster Arbeitstag in einer Gemeinde, die ihn mit offenen Armen empfing. Aus Fürstenfeldbruck war Dekan Dr. Markus Ambrosy angereist, die Gemeinden Gilching und Weßling waren mit ihren Bürgermeistern Manfred Walter und Michael Muther vertreten. An die 170 Menschen füllten die Kirche St. Johannes und nutzten den anschließenden Empfang, um die Familie Hess kennenzulernen.

Hess wirkte die vergangenen 20 Jahre in der Passionskirche in München, ist begabter Handwerker, fährt gerne Motorrad und liebt Brettspiele. Constantin Greim, der die vergangenen sechs Monate seit dem Abschied von Dorothea Bezzel alleinverantwortlich gewesen war für die Pfarrgemeinde, war die Erleichterung anzumerken: „Ich freue mich sehr über meinen neuen Kollegen“, sagte er, die vergangenen Monate seien auch schwer gewesen. Bezzel hatte die Gemeinde im Sommer nach über zwölf Jahren verlassen und war nach Rothenburg ob der Tauber gewechselt. Dort hatte sie die zweite Pfarrstelle übernommen. Auch Ambrosy wertschätzte die Tatsache, dass Bezzels Stelle besetzt worden war. Hess wählte für seine erste Predigt ein Zitat aus dem Evangelium: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes.“ Es sei die frohe Botschaft, „dass es gut ist, wie wir sind“. Die meisten Konflikte auf der Welt beruhten auf Angst, dabei sei die Botschaft Gottes eine Andere, nämlich die der Liebe und Kraft.

Gestern ging es dann gleich weiter mit der Einführung des neuen Kirchenvorstands. Erneut füllten bis zu 170 Menschen die Kirche St. Johannes. Greim bedankte sich für die sechs vergangenen Jahre, in denen die Mitglieder des Kirchenvorstands ehrenamtlich sehr viel geschafft hätten. „Jeder von uns ist Kirche, jeder einzelne Teil ist wichtig.“ Er freute sich über das gute Miteinander. „Wir haben fast alle Entscheidungen im Konsens treffen können, das ist nicht selbstverständlich.“

Fünf Kirchenvorstände hatten sich nicht erneut zur Wahl gestellt, darunter Dr. Christa Häser. Sie trat 1988 dem Vorstand bei und war zudem 24 Jahre lang die Vertrauensfrau der Pfarrer, also erste Ansprechpartnerin für alle Sorgen und Nöte. „Sie bleibt uns aber im Hintergrund als große Kraft erhalten“, freute sich Greim. Häsers Nachfolger wird demnächst in geheimer Wahl bestimmt.