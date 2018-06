Aus Dornröschenschlaf erwacht

Nach einem knappen Jahr sind die Renovierungsarbeiten an der Kirche St. Nikolaus abgeschlossen. Wie neu strahlt das Kirchlein am Kirchenweg in Argelsried. Die Kirchengemeinde St. Sebastian will dies ausgiebig feiern – und sucht noch Sponsoren.

Argelsried – Zum Fototermin strahlt die Kirche wie neu. Das denkmalgeschützte Gebäude ist frisch verputzt, die neuen Dachschindeln leuchten in warmem Rot und auch die Zifferblätter der Uhr waren beim Restaurator. Poliert wurden Kreuz, Weltkugel und das Zeichen der Dreieinigkeit auf dem Kirchendach. „Die Kirche hat eigentlich immer ein bisschen ein Schattendasein geführt“, sagt Kirchenpfleger Michael Schreindorfer. „Es ist, als wäre sie aus dem Dornröschenschlaf erwacht.“ Rund eine Million Euro hat die Sanierung des denkmalgeschützen Bauwerks samt Umgestaltung des Umfelds gekostet.

Am Glockenturm hat die Erzdiözese München ebenfalls Veränderungen vornehmen lassen. Wie berichtet, hatte sich ein Anwohner beschwert – er sah sich in seiner Religionsfreiheit gestört und zog vor Gericht. Von 22 bis 6 Uhr schwiegen die Glocken schon vor der Sanierung, auch das Gebetsläuten am Samstag gibt es längst nicht mehr. Im Zuge der Arbeiten wurde der Glockenturm noch in Richtung Norden gedämmt. „Ich finde schon, dass es leiser ist“, meint Schreindorfer. Dass weniger geläutet wird, werde von einigen Anwohnern dennoch eher bedauert als begrüßt. „Aber man muss bedenken: Der Glockenschlag stammt aus einer Zeit, in der die Menschen keine Uhren hatten. Darauf stellen wir uns auch ein.“

Die Arbeiten verliefen weitgehend nach Plan, aber ein paar Diskussionen gab es dann doch. „Dass wir die schönen alten Kastanien fällen mussten, war sehr schade“, sagt Pfarrer Franz von Lüninck. Die Bäume seien jedoch angegriffen gewesen. Schreindorfer vermutet, dass daran auch die damalige Asphaltierung des Vorplatzes schuld hatte. „Die Wurzeln hatten nicht genügend Platz.“ Nach der Fällung habe sich das Gutachter-Urteil bestätigt: „Da hat man die Fäulnis gesehen.“ Aber die Anwohner und Passanten hätten sich über die Fällung beschwert, „da gab es Erklärungsbedarf“, sagt Schreindorfer.

Die asphaltierte Fläche – oft war die Kirche bis zum Gemäuer hin zugeparkt – wurde nun aufgelassen, jetzt gedeiht dort eine Blumenwiese. Der Mohn blüht, Bienen schwirren. Dennoch wird die Fläche wohl zeitnah gemäht, „damit sich das Unkraut nicht weiter aussäht und die Fläche bald so ausschaut, wie gegenüber“, erklärt Schreindorfer und zeigt auf die dicht bewachsenen und bunten Blühstreifen zwischen den Parkplätzen, die die Gemeinde am Kirchenweg hat anlegen lassen.

Längsseitig vor der Kirche stehen neue und auch schon recht hohe japanische Kirsch- und Apfelbäume, für die die Kirchengemeinde auch bereits Paten gefunden hat. Vor den Eingang haben die Verantwortlichen zwei Säuleneichen gepflanzt, die schmal in die Höhe wachsen. Rundum stehen Bänke, und Schreindorfer hat auch schon einige Menschen dort sitzen sehen. „Es ist wie ein grünes Zentrum hier“, freut er sich. Das einzige, was noch fehlt, ist der Glockenturm, den die Kirchengemeinde St. Sebastian auf eigene Faust nahe des vorderen Eingangs errichten möchte. „Wir haben noch zwei alte Glocken, die möchten wir dort gerne übereinander in einem Turm aufstellen“, erklärt Schreindorfer. „Das wird bestimmt ein schönes Motiv.“ Sehr zufrieden ist er mit der warmen Beleuchtung durch Leuchtpfosten. Bald werden auch die großen Strahler funktionieren, die um den Turm herum im Gras stehen. „Dann ist die Kirche schon aus der Entfernung gut zu sehen.“

Es gibt also allen Grund zur Freude in der Kirchengemeinde. „St. Nikolaus feiert die Kirche im Grünen“ sind die Veranstaltungen überschrieben, die am Wochenende 29./30. Juni und 1. Juli geplant sind (siehe Kasten). Dabei werden auch noch Paten für die Sitzbänke gesucht – und überhaupt Sponsoren. Den größten Anteil der Kosten trägt zwar die Erzdiözese, an der Kirchenstiftung bleiben aber wohl gut 100 000 Euro hängen.