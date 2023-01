Nach Diebstählen: Direktvermarkter setzen auf Automaten mit Bezahlsystem

Geld rein, Eier raus: Georg und Renate Zankl verkaufen seit 2015 die Produkte ihres Hofes mithilfe eines Automaten an der Römerstraße in Gilching. Ein Bezahlsystem, das auf Vertrauen beruht, kam für sie nicht in Frage.

nachfrage nach regionalen produkten groß

Von Laura Forster schließen

Es gibt immer mehr Hofläden und Lebensmittelautomaten im Landkreis. Direktvermarktung ist gefragter denn je, doch ohne ein kontrolliertes Bezahlsystem ist der Verkauf von Produkten schwierig. Immer wieder kommt es zu Diebstählen.

Landkreis – Die Nachfrage nach regionalen und nachhaltigen Einkaufsmöglichkeiten ist seit Corona deutlich gestiegen. Die Bürger im Landkreis wollen wissen, wo ihre Eier, ihre Milch, ihr Gemüse und das Fleisch, das sie essen, herkommen. Immer mehr Bauern und Nebenerwerbslandwirte verkaufen ihre Produkte in Hofläden und Lebensmittelautomaten – doch ein Bezahlsystem, das auf Vertrauen basiert, gibt es nur noch selten. Wie es derzeit etwa im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck der Fall ist, kam es auch im Fünfseenland immer wieder zu Diebstählen. Hinter der Direktvermarktung stehen die Bauern dennoch.

Der Heidrichhof in Frohnloh in der Gemeinde Krailling betreibt neben einem Hofladen, der seit 25 Jahren besteht, seit 2017 auch noch zwei Automaten mit Eiern und einen mit Kartoffeln und Nudeln. „Wir sind selber überrascht von der kontinuierlichen Zunahme der Nachfrage nach unseren Automaten“, sagt Rudolf Heidrich. Während der Pandemie sei die Nachfrage aufgrund des geänderten Konsumverhaltens der Kunden besonders hoch gewesen. So viel Nachfrage lockt jedoch auch Diebe an. Zweimal schon haben Unbekannte versucht, die Automaten aufzubrechen, das eine Mal musste für 500 Euro der Schließzylinder ersetzt werden, ein anderes Mal wurde die Tür demoliert. Der Höhepunkt war aber, als ein ebenfalls Unbekannter mit einem Nachschlüssel etwa 800 Euro aus den Automaten gestohlen hat. Das darauf folgende Austauschen der Schlösser, das der Landwirt veranlasst hat, war ebenfalls nicht ganz billig.

Nach mehrfachen Diebstählen: Stefan Engl aus Perchting hat Hühner verkauft

Auch Stefan Engl aus Perchting hat die Erfahrungen gemacht, dass das Vertrauen, das die Direktvermarkter ihren Kunden entgegenbringen, ausgenutzt wird. Immer wieder kam es zu Diebstählen in seinem Eier-Hütterl. „Es wurden Eier und Geld geklaut. Oft habe ich die Autos sogar am Tor gesehen, bis ich dort war, waren sie aber schon weg.“ Engl zog vor rund vier Jahren Konsequenzen, nachdem nur etwa 60 Prozent der mitgenommenen Eierschachteln auch wirklich bezahlt wurden. „Mittlerweile verkaufen wir keine Eier mehr.“ Die rund 300 Hühner hat er verkauft. „Das ist natürlich schade, und auch die Leute im Dorf waren traurig darüber. Aber es ging nicht mehr anders. Mit den ganzen Diebstählen hat es sich einfach nicht mehr rentiert.“ Seine Eier holt Stefan Engl nun selbst von einem benachbarten Automaten – der jedoch ein Bezahlsystem hat.

Einen solchen Warenautomat hat sich auch Georg Zankl aus Gilching 2015 angeschafft. Für den früheren Kreisobmann war von Anfang an klar, dass er seine Lebensmittel nicht auf Vertrauensbasis anbietet. „Irgendwann werden die Leute frech“, sagt er. Täglich füllt er den Automaten mit frischen Eiern, Nudeln und Fleisch auf. „Die Nachfrage ist groß“, so Zankl.

Nachfrage nach Automaten ist hoch im Landkreis Starnberg

Das kann auch Barbara Doll aus Traubing bestätigen. Sie bietet auf ihrem Hof drei Automaten an. Seit einem halben Jahr gibt es einen Automaten für Eis, einen für Hackfleisch, Burgerpatties und Würstchen und einen für Eier. „Die Idee kam von den Kunden“, so Doll. „Gerade im Sommer, wenn die Leute grillen, ist die Nachfrage hoch.“ Vor allem junge Kunden würden den Automaten benutzen. Zwischenfälle gab es bei ihr noch nicht. Neben den Selbstbedienungsautomaten verkauft Doll ihre Produkte im eigenen Hofladen.

Im Fünfseenland werden nicht nur Eier, Gemüse und Fleisch direkt vom Hof verkauft, auch frisch gefangenerer und verarbeiteter Fisch etwa aus dem Starnberger See angeboten. Der Fischermeister Gastl aus Leoni hat außerdem Hagnauer Weißwein vom Bodensee, Kartoffeln vom Sieberhof, Honig, Holunderblütensirup, Feines aus Holz zur Dekoration oder, als Geschenk, Fisch-Kochbücher im Sortiment seines Hofladens.