Verband Wohnen erhöht die Mieten

Von: Sandra Sedlmaier

Bezahlbarer Wohnraum mitten in Gilching: Auf dem Gelände des früheren Rathauses hat der Verband Wohnen 18 Wohnungen errichtet. Seit Mai ist die Anlage bewohnt. Ob weitere solche Projekte folgen oder ob der Verband angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage weniger oder gar nichts mehr baut, ist noch offen. © Andrea Jaksch

Der Verband Wohnen wird seine Mietpreise anheben. Zudem soll künftig die Wohnbauumlage stetig steigen, die die Gemeinden an den Verband zahlen – was ohnehin finanziell gebeutelte Kommunen ablehnen. Er könne nur so weiter bezahlbaren Wohnraum schaffen, argumentiert der Verband.

Landkreis – Wer in einer der mehr als 2500 Wohnungen des Verbands Wohnen im Landkreis Starnberg wohnt, ist froh über extrem moderate Mietpreise. Durchschnittlich bezahlten die Mieter vergangenes Jahr 6,37 Euro pro Quadratmeter. Das soll sich nun ändern. Denn wie alle kämpft der Verband mit steigenden Kosten. Und er hat nur zwei Einnahmequellen: die Mieten und die Wohnbauumlage der Mitgliedsgemeinden. Der Vorschlag, die Umlage ab 2024 jährlich steigen zu lassen, stößt auf Widerstand bei Bürgermeistern.

Der Verband Wohnen betreut 2522 Wohnungen. In der Verbandsversammlung am Montag im Beccult in Pöcking herrschte Einigkeit, dass die Durchschnittsmiete mit 6,37 Euro so niedrig ist, dass man sie guten Gewissens anheben kann. „Alles, was unter zehn Euro ist, ist vertretbar“, befand Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel. Der Verband müsse sich bei der Mieterhöhung an die gesetzlichen Regeln halten, erinnerte Verbandsgeschäftsführer Andreas Oberhofer. Das heißt, maximal 30 Prozent mehr in drei Jahren.

Auslöser für die Diskussion war die Vorstellung des Haushalts für 2023. Die steigenden Zinsen und die weiter wachsenden Baukosten machen es dem Verband schwer, seiner Aufgabe nachzugehen und einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Verbandsmitarbeiter Friedrich Rilling sprach von einem Haushaltsentwurf, „ohne zu viel Schmerzen zu verursachen“. Seine Einschätzung ging nicht auf: Der erste, der aufschrie, war Innings Bürgermeister Walter Bleimaier, der sich gegen die automatische 15-prozentige Steigerung der Wohnbauumlage jährlich wandte: „Es darf nicht sein, dass man es immer von den Gemeinden nimmt“, sagte er. Seine Kollegen aus Gauting und Pöcking, Dr. Brigitte Kössinger und Rainer Schnitzler, stimmten Bleimaier zu. „Eine lineare Erhöhung ist nicht tragbar“, sagte Kössinger, der nach eigenen Angaben noch 2,3 Millionen Euro im eigenen Verwaltungshaushalt fehlen.

Ohne Wohnbauumlage kann der Verband nicht alle geplanten Neubauprojekte stemmen

Rillinger und Oberhofer machten klar: Ohne Wohnbauumlage kann der Verband nicht alle geplanten Neubauprojekte stemmen. Aktuell stehen die Osterfelderstraße in Aufkirchen an, der Schönmoosweg in Tutzing, die Gartenstraße in Weßling, die Pötschenerstraße in Gauting und die Fritz-Stöckl-Straße in Feldafing, insgesamt geht es um etwa 224 Wohnungen.

Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger erinnerte seine Kollegen an ihre Wahlkampfversprechen. „Überall war bezahlbarer Wohnraum Thema. Wenn wir nicht zustimmen, dann müssen wir Projekte verschieben. Das müssen wir den Bürgern erklären.“ Für die 30 Wohnungen in Aufkirchen bereitet der Verband gerade die Ausschreibung vor, nach langer Verzögerung durch die politische Diskussion um das Areal im Landschaftsschutzgebiet. Die Gemeinde Berg werde dem Verband ein Darlehen über eine Million Euro zur Verfügung stellen, auch wegen der Kostensteigerung durch die Verzögerung, sagte Steigenberger. „Das Herumdiskutieren schlägt mit einer Million Euro zu Buche“, sagte er. Nein, es seien mehr als zwei Millionen Euro, korrigierte ihn der Technische Leiter des Verbands, Wolfgang Robl. Ursprünglich war man von 9,6 Millionen Euro ausgegangen.

Ob und welche Projekte in 2023 fortgeführt werden, entscheidet die Verbandsversammlung mit der Verabschiedung des Haushalts. Verbandschefin Marlene Greinwald lässt zwei Entwürfe vorbereiten: einen mit Baustopp und einen ohne. Von einem Planungsstopp hielt niemand etwas, die Projekte sollen zumindest baureif vorbereitet werden.