Stau-Situation in Gilching weiter unter Beobachtung

Von: Hanna von Prittwitz

Noch regelt die Ampel den Verkehr und sorgt für Staus. Ab nächster Woche wird sie abgeschaltet – was bei einigen die Sorgenfalter größer werden lässt. © Andrea Jaksch

Die Ampel an der Ecke Am Römerstein/Münchener Straße sorgt weiter für viel Aufregung in Gilching: Dass sie nach dem Sabotageakt vergangene Woche abgeschaltet werden soll, sieht die Gemeinde mit Sorge – und appelliert inständig an die Autofahrer, die Umfahrung zu nutzen.

Gilching – Manfred Walter, Bürgermeister von Gilching, musste gestern selbst nach Starnberg. Wegen des Staus aufgrund der Umleitung wegen Brückenarbeiten an der Staatsstraße habe er es aber vermieden, über Römerstraße und Am Römerstein zu fahren, sondern habe die Umfahrung genutzt, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Das ist nur ein bisschen länger – und ich musste nicht warten.“ Der Stau an der Einmündung Am Römerstein/Münchener Straße erhitzt seit Anfang des Monats die Gemüter in Gilching. Ob die Situation nach dem Sabotageakt an der Ampel nun aber besser wird, ist unklar. Wie berichtet, hat das Staatliche Bauamt Weilheim angekündigt, die Ampel auszuschalten und zu einer Bedarfsampel für Fußgänger umzufunktionieren. Walter kann sich eine Verbesserung noch nicht recht vorstellen. „Ich fürchte, dass die Autofahrer, die von der Münchener Straße nach links abbiegen wollen, dann chancenlos sind“, sagt er. Der Stau werde sich folglich auf die Münchener Straße in Richtung Geisenbrunn verlagern, befürchtet er.

Julia Mair, Projektleiterin beim Staatlichen Bauamt, erklärte gestern: „Derzeit wird ein Programm für die Ampelschaltung für eine Fußgänger-Bedarfsampel geschrieben, es wird nächste Woche installiert. Wir werden dann schauen, wie der Autoverkehr fließt.“ Schon jetzt werde die Entwicklung genau beobachtet. Täglich fänden Besprechungen statt, um eine gute Lösung zu finden. Zur Diskussion habe vor Einrichtung der Baustelle auch gestanden, die Umleitung umgekehrt einzurichten, also in Richtung Geisenbrunn/Germering. „Wir waren der Meinung, dass sie aber so, wie wir es gemacht haben, für den Berufsverkehr besser ist.“ Die Variante werde aber möglicherweise noch neben anderen Optionen mit allen Beteiligten erneut diskutiert. So oder so sei an der Stelle wahnsinnig viel Verkehr, sagt Mair. „Und eine Baustelle behindert den Verkehr immer. Da müssen auch wir mehr Geduld haben.“ Sie könne den Unmut der Verkehrsteilnehmer allerdings nachvollziehen.

Polizei sieht Lage gelassen

Andreas Ruch, Chef der für Gilching zuständigen Polizeiinspektion Gauting, hatte von der Abschaltung der Ampel am Montag erfahren. „Wir haben uns entschieden, die Verkehrslage dort nun auch erst mal zu beobachten“, sagte er gestern und betonte: „Wir sind deswegen nicht nervös.“ Auch Ruch appelliert an die Autofahrer, nach Möglichkeit auf die Umfahrung auszuweichen.

Dass die Stimmung aufgeheizt ist wegen der Ampel, das bekommt laut Manfred Walter auch die Gilchinger Verwaltung empfindlich zu spüren. „Die Menschen unterscheiden nicht, ob das unsere Baustelle ist an der Brücke oder die des Staatlichen Bauamts“, sagte er. Es hagele sehr böse E-Mails ans Rathaus, „mit unterirdischen Beschimpfungen“. Zum Teil würden diese nun auch nicht mehr beantwortet. „Aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sie trotzdem aushalten.“