Nudelglück mit Sterne-Koch

Das erleben die Kinder der Kindertagesstätte in Gilching nicht jeden Tag: Ein Sternekoch weiht sie in Küchengeheimnisse ein.

Gilching - Was in den Nudelteig kommt, wissen die Vorschulkinder aus dem katholischen Kindergarten St. Sebastian in Gilching jetzt ganz genau: Mehl, Wasser, Eier und Grieß. Das haben sie von Maximilian Moser, Sterne-Koch aus dem Starnberger Gourmetrestaurant „Aubergine“ persönlich gelernt. Zuerst wurden die „Jungköche“ mit Kochmützen ausgestattet, dann stellten sie mit frisch gewaschenen Kinderhänden Gilchings längste Nudel her. Mit vereinten Kräften pressten die Kinder den Nudelteig vorsichtig durch die Maschine. Dazu gab es dann köstliche Tomatensoße. „Das müssen wir öfter machen“, befand die sechsjährige Emma, „denn Nudeln mit Tomatensoße ist mein Lieblingsessen.“