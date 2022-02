Sternsinger leiden unter der Pandemie

Ein Teil der Gilchinger Sternsinger, die erneut unter erschwerten Bedingungen sammelten. Die Aktion endete zu Maria Lichtmess am 2. Februar. © Kirchengemeinde

Lange war fraglich, ob die Sternsingeraktion der Pfarrei St. Sebastian in Gilching würde stattfinden können. Trotz großen Einsatzes fiel die Spendensumme mit rund 4500 Euro nun deutlich geringer aus, als in den Vorjahren.

Gilching - Mit ganzer Kraft und guten Ideen stemmte sich das Organisationsteam mit Birte Hartl, Maureen Hermsen und Marion Kuntz gegen die Pandemie. Etwa 20 Kinder konnten überhaupt an der Aktion teilnehmen. Bis Maria Lichtmess am 2. Februar sammelten die Sternsinger in der fast 206000 Einwohner zählenden Kommune nur rund 4500 Euro ein. Nun setzen alle auf 2023.

Wie berichtet, packten die Gilchinger Sternsinger und ihre Betreuerinnen nicht nur mehr als 500 Segenspäckchen, die sie in den drei Kirchen auslegten. Sondern sie veranstalteten vor der Kirche St. Sebastian auch eine „Segen to go“-Aktion (wir berichteten). Wer wollte, konnte die Sternsinger auch für einen Besuch und den Segensspruch an der Haustür buchen.

Am Ende des Tages jedoch waren die Einnahmen nicht vergleichbar mit dem, was die Sternsinger üblicherweise für das Kindermissionswerk sammeln konnten. 2020 beispielsweise spendeten die Gilchinger knapp 16 000 Euro, 2021 machte sich dann schon der Lockdown bemerkbar, in der Kasse klingelten nurmehr rund 6000 Euro.

„Wir waren in diesem Jahr zwar unterwegs, aber natürlich nicht ansatzweise so intensiv wie in den Jahren vor der Pandemie“, sagt Hermsen. Deren Auswirkungen habe man auf ganzer Linie zu spüren bekommen. „Und wir hatten wesentlich weniger Sternsinger im Einsatz, konnten keine neuen Kinder dazu nehmen.“ So gesehen seien die 4500 Euro immer noch eine stolze Summe. „Wir danken allen, die dennoch die Sternsinger unterstützt haben“, betont Hermsen. Nun setzt die Pfarrei auf den nächsten Winter. „Da sind wir hoffentlich wieder mit vollem Einsatz mit jeder Menge Sternsingern dabei und gehen endlich wieder von Haus zu Haus.“ Sie bedaure sehr, dass die Sternsinger-Aktion schon zum zweiten Mal mit angezogener Handbremse hatte stattfinden müssen. Dennoch: „Die Kinder erleben, dass sie etwas bewirken können.“

Wer die Sternsingeraktion noch im Nachhinein unterstützen möchte, kann dies per zweckgebundener Überweisung tun an die Kirchenstiftung St. Sebastian, Raiffeisenbank Gilching, IBAN: DE47 7016 9382 0000 0127 18, Stichwort: Sternsinger. Das Geld kommt der Aktion „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ in Afrika zugute. Hinter dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ steht das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Aachen.