„Streng geheimes Konzert“ an Musikschule Gilching für den scheidenden Chef

Es war die helle Freude, den Musizierenden am Freitagabend zuzuhören: Mary Ellen Kitchens dirigierte das Streicherensemble der Musikschule Gilching und das Projektorchester, das unter anderem Werke von Vivaldi, Mozart, Svoboda und Glinka spielte. © Andrea Jaksch

Die Musikschule Gilching verabschiedete sich von Leiter Roland Siegel, der am 1. März in Ruhestand geht - mit einem „streng geheimen“ Konzert.

Gilching – Es wäre nicht Julieta Craciunescu, hätte sie den Abschied des Leiters der Musikschule Gilching, Roland Siegel, sang- und klanglos übergangen. Siegel geht zum 1. März in Ruhestand – und Craciunescu organisierte „streng geheim“, und das bei rund 40 Mitwirkenden, ein Konzert mit Orchester- und Kammermusik und lud Siegel, Freunde und Verwandte der Musizierenden am Freitag in die Aula des Christoph-Probst-Gymnasiums ein.

„Wir wollen uns musikalisch für 34 Jahre gute Zusammenarbeit bedanken“, betonte Craciunescu – nicht ohne zu erwähnen, dass sich der 66-Jährige durch sein Engagement weit über die Region hinaus einen Namen gemacht habe. „Wohin ich auch gekommen bin und den Namen Siegel erwähnt habe, man kannte ihn.“ Anhaltender Applaus der rund 150 Gäste bestätigte, was die langjährige Lehrerin für Viola und Violine sagte. Ist sie doch selbst schon seit 33 Jahren dabei.

Die gebürtige Rumänin ist zudem bekannt für ihre außergewöhnlichen Ideen, die dann auch umgesetzt werden – so auch das Konzert für den scheidenden Chef. In den Hauptrollen, wie erwartet, rund 30 Geigen und Bratschen des neuen Projekt-Orchesters, das Julieta Craciunescu aus ehemaligen Mitgliedern des Kirchenchors sowie aus aktuellen und ehemaligen Schülern der Musikschule zusammengestellt hatte. Solisten des Abends waren unter anderem Erich Lutz, der dem Klassik-Sound durch sein Saxofon eine besondere Note verlieh, sowie am Klavier Sofia Papathanassiou, Michael Denk, Halina Bertram und Svetlana Jallya. Die musikalische Leitung lag bei Mary Ellen Kitchens.

Im Nachhinein gefragt, räumte Roland Siegel ein, zwar „irgendetwas geahnt“ zu haben – gewusst habe er aber nichts. „Diese Aktion war typisch für Julieta Craciunescu, die immer mit viel Herzblut dabei ist“, sagte er. Siegel gab zu, dass er schweren Herzens Abschied nehme. „Wir haben ja endlich ein eigenes Haus bekommen, in dem jetzt ein Arbeiten möglich ist, wie wir es uns immer gewünscht haben. Das hätte ich gerne noch weiterverfolgt. Seit Oktober 1987 war ich nun dabei und kann mit Fug und Recht sagen, ich habe mich nicht eine einzige Stunde gelangweilt. Mein Beruf hat mir nur Freude bereitet.“ Zumindest bis Sommer bleibt er der Musikschule als Klavierlehrer erhalten.

Uli Singer