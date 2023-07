SUV als Waffe benutzt: Gilchinger vor Gericht

Ein Vorfall in Gilching beschäftigte das Gericht. © David-Wolfgang Ebener

Ein 32-Jähriger fährt in eine Gruppe und verletzt zwei Menschen: Nach seinem Geständnis hat er Aussicht auf eine Bewährungsstrafe.

Gilching – Mehrfach zieht der Angeklagte seine Brille hoch und wischt sich die Tränen aus den Augen. Über seinen Verteidiger lässt er erklären: Er sei in Panik geraten. Deshalb habe er in seinem SUV Gas gegeben und „billigend in Kauf genommen, dass sich jemand verletzt“. Seit Mittwoch muss sich ein 32 Jahre alter Gilchinger vor dem Landgericht München wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Schon am ersten Verhandlungstag deutet sich an: Der Mann könnte mit einer Bewährungsstrafe davonkommen.

Mit Bekannten habe er am 9. September vergangenen Jahres in einem Gilchinger Restaurant zu Abend gegessen, erinnert sich ein 46-jähriger Zeuge. Später seien weitere Personen dazugekommen, die er nicht alle gekannt habe. Ob es zum Streit gekommen sei, will der Vorsitzende Richter wissen. Als ihm eine der Personen nach Verlassen des Lokals „zu nahe gekommen“ sei, habe er ihn „zurückgewiesen“, gibt der 46-Jährige an. Mehr aber auch nicht. Anschließend habe der Mann telefoniert: offenbar mit dem Angeklagten.

Der fährt danach mit seinem Audi Q5 los, obwohl ihm sein deutscher Führerschein abgenommen worden war und sein italienischer nicht gültig ist, und steuert auf die Menschengruppe um den 46-Jährigen auf der Straße Am Bahnhof zu. „Um seinem Freund zu helfen“, erklärt sein Verteidiger. Einen aus der Gruppe traf der Audi.

Dann habe der Angeklagte zurückgesetzt und sei auf ihn zugefahren, berichtet der 46-Jährige. „Ich habe nur noch die Scheinwerfer gesehen“, schildert er die Sekunden, bevor er von dem Auto erfasst worden und „einige Meter weit geflogen“ sei. Ebenso wie der vorher Getroffene erlitt der Zeuge leichte Verletzungen. Damit, dass der Angeklagte sich inzwischen entschuldigt und 6500 Euro Schmerzensgeld gezahlt hat, ist er offenkundig zufrieden.

Nachdem er in die Gruppe gefahren sei und viele Menschen um sein Auto gestanden hätten, sei sein Mandant „regelrecht ausgetickt“, versucht der Verteidiger das Verhalten des 32-Jährigen zu erklären. Mit einem „Tunnelblick“ habe er „nicht klar denken können“ und „einfach nur noch wegwollen“. Ob er Personen trifft, „war ihm egal“. Mit Tötungsvorsatz sei er allerdings nicht gefahren, betont sein Anwalt. Das hat offenbar auch die Staatsanwaltschaft so gesehen und auf eine Anklage wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verzichtet: Dafür nämlich waren die Geschwindigkeiten zu niedrig.

Mit dem Geständnis hat der Angeklagte seinen Teil des Deals eingelöst, den die Strafkammer angeregt hatte. Im Gegenzug haben ihm Staatsanwaltschaft und Gericht eine verringerte Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und elf Monaten und zwei Jahren und sieben Monaten in Aussicht gestellt und zugesagt, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, sollte sie nicht höher als zwei Jahre sein. In dem Fall müsste der Gilchinger eine Auflage zwischen 15 000 und 20 000 Euro zahlen. Das Urteil könnte es nächste Woche geben.