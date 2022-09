Tatwaffe Auto: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Von: Peter Schiebel

Die Polizei ermittelt nach einem verbalen und wohl auch handgreiflichen Streit in Gilching. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Streit auf der Straße Am Bahnhof in Gilching ist in der Nacht zum Sonntag eskaliert. Jetzt ermittelt die Kripo wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Gilching – Der Verdacht wiegt schwer: Hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Gilching versucht, einen Mann absichtlich anzufahren? Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt jedenfalls wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, wie das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord gestern mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.45 Uhr auf der Straße Am Bahnhof zwischen dem Parkplatz des Bahnhofs Gilching-Argelsried und dem Bereich vor dem Kino Filmstation und dem Restaurant El Diablo. Wie der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft München II, Matthias Enzler, gegenüber dem Starnberger Merkur erklärte, bemerkte eine Zeugin einen lautstarken und offenbar auch handgreiflichen Streit. In diesen sollen acht bis zehn Personen verwickelt gewesen sein. Ob es sich dabei um rivalisierende Gruppen gehandelt hat, jeder gegen jeden oder alle gegen einen gekämpft haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Ursache des Streits ist unklar.

Fest steht dafür offenbar, dass sich in der Folge des Streits aus Richtung Bahnhof ein Pkw näherte. Dieser erfasste einen Mann aus der Gruppe. Bei ihm handelt es sich um einen 45 Jahre alten Mann, der in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist. Ob er dort auch wohnt oder ob er seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Gilching oder der Umgebung hat, ist ebenfalls unklar. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der 45-Jährige Polizeiangaben zufolge leichte Verletzungen. Die Schürfwunden und Prellungen seien noch an Ort und Stelle vom Rettungsdienst behandelt worden.

Nach dem Zwischenfall flüchtete der Wagen, bei dem es sich um einen schwarzen Audi Q5 mit Starnberger Kennzeichen gehandelt haben soll. Generell fanden die in der Nacht eingesetzten Polizeibeamten nur noch zwei Personen vor – neben dem 45-Jährigen nur einen weiteren Beteiligten. Alle anderen Personen aus der Gruppe der Streitenden waren beim Eintreffen der Streife bereits geflüchtet. Der Geschädigte habe angegeben, vor dem Zwischenfall im El Diablo gewesen zu sein, sagte Staatsanwalt Enzler. Inwieweit das für den weiteren Verlauf des Abends eine Rolle gespielt hat, ist ebenfalls noch unklar. „Wir sehen das Restaurant derzeit nur als Örtlichkeit“, betonte Enzler.

In der Filmstation hat man von dem Vorfall nichts mitbekommen. Gegen 23 Uhr sei die letzte Vorführung am Samstag zu Ende gewesen, sagte Co-Betreiber Matthias Bojen. Im Kino habe sich zum Tatzeitpunkt niemand mehr aufgehalten. Die Kripo hofft nun auf Zeugen: „Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 bei den Ermittlern zu melden.“