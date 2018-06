Topergebnis für Christina Kautzner bei der DM

Das kann man besten Gewissens als Riesenerfolg werten: Die 15-jährige Christina Kautzner aus Gilching klettert bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen im Bouldern als jüngste Teilnehmerin auf Rang 14.

Gilching–Bei den Deutschen Meisterschaften im Bouldern war Christina Kautzner aus Gilching die einzige Starterin aus dem Landkreis – und mit ihren erst 15 Jahren die jüngste. Nahezu der komplette Nationalkader war in Friedrichshafen am Start. Auch Alma Bestvater, momentan Deutschlands beste Boulderin mit einigen Topplatzierungen im Weltcup, war angereist.

Zunächst stand für Christina Kautzner die Qualifikation für das Halbfinale an. Dabei mussten die Athleten fünf Boulder (Kletterstrecken) klettern, und es konnten sich nur 20 der 36 Starterinnen für die nächste Runde qualifizieren. Mit zwei getoppten Bouldern gelang Christina als 15. der Einzug ins Halbfinale recht deutlich.

Auch das Halbfinale war wieder sehr anspruchsvoll geschraubt, schließlich musste das Starterfeld auf sechs Finalisten reduziert werden. In dieser Runde mussten vier Boulder geklettert werden, wobei immer unterschiedliche Fähigkeiten gefordert waren. Von Balance über Koordination bis zu sehr kraftraubenden Bouldern war alles geboten. Die Gilchinger Gymnasiastin schlug sich hervorragend und belegte am Ende Platz 14 als jüngste Starterin des gesamten Teilnehmerfeldes.

Am kommenden Wochenende geht es für Christina gleich weiter mit dem Deutschen Jugendcup in Dresden mit den Disziplinen Lead und Speed. Ein weiterer Höhepunkt steht für sie Mitte Juli in Augsburg an. Dort finden die ersten Deutschen Meisterschaften im so genannten Olympischen Format an. Dies bedeutet, dass an einem Tag alle drei Disziplinen – also Boulder, Lead und Speed – geklettert werden müssen. Christina Kautzner wurde als eine von vier Athletinnen aus Bayern für diesen Wettkampf nominiert.