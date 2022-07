Überragender Besucherandrang bei Dorfkirta

Besondere Freude: die Kirtahutschn © Photographer: Andrea Jaksch

Hunderte Menschen besuchten am Wochenende die Dorfkirta in Geisenbrunn, zu der Stopselverein und Burschenschaft erstmals nach langer Pause wieder einladen konnten.

Geisenbrunn - Zur sogenannten „Seniorenspeisung“ am Samstag strömten an die 600 Menschen in die Festhalle der Familie Painhofer. Dort ließen sie sich zur Musik der Allinger Blaskapelle Rollbraten mit Kartoffelsalat, Steckerlfisch oder Grillwürstl schmecken – und genossen sichtlich die Geselligkeit.

„Die Menschen haben sich sehr gefreut“, sagte Markus Rippl, Schriftführer des Stopselvereins. Am Abend eröffneten dann die Burschen die Bar. Für die Band „Bavaria Sound“ hatten sie eine riesige Bühne aufgebaut, bis in die Nacht wurde getanzt. Am nächsten Morgen feierte Pfarrer Franz von Lüninck im Kircherl Mariä Himmelfahrt den Patroziniumsgottesdienst. Hernach zog ein Festzug erneut zum Anwesen der Painhofers. Kreisbäuerin Anita Painhofer hatte einen feinen Kirtamarkt organisiert, und am Nachmittag gab es neben anderen Schmankerln und feinen Kuchen auch Spanferkel. Die Kinder hatten derweil viel Freude beim Ponyreiten, auf einer Hüpfburg und an der Spritzwand. „Der Besucherandrang war überragend“, schwärmte Markus Rippl, der am Montag gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen des Stopselvereins noch mit dem Aufräumen beschäftigt war. „Es hat einfach auch großen Spaß gemacht, wieder als Verein so etwas auf die Beine stellen zu können“, sagte er. Bis in den frühen Abend sei die Festhalle auch am Sonntag voll besetzt gewesen. „Es war auch nicht zu heiß, weil sich die Halle nicht so aufheizt wie ein Zelt.“ Sein Fazit zur Dorfkirta: „Es war einfach wunderbar.“