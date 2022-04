Bayerischer Start-up verkauft Superdrohne an ukrainische Armee - Ministerium ahnungslos

Von: Klaus-Maria Mehr

Links oben ukrainische Kämpfer, die bereits mit der Gilchinger Drohne posieren. Rechts die Drohne Vector, ihr Clou: Sie startet senkrecht, fliegt aber wie ein Flugzeug. © Quantum Systems

Von Erstkontakt bis Ankunft der Drohne „Vector“ im Ukraine-Kriegsgebiet vergingen wenige Tage, ohne dass irgendeine Behörde involviert war. Das Hightech-Wunder aus Gilching könnte der ukrainischen Artillerie entscheidend helfen.

Gilching - Die Deutschen reagieren viel zu langsam auf ukrainische Anfragen nach Kriegsgerät? Von wegen! Man darf offenbar nur nicht über die offiziellen Stellen gehen, dann ist das alles kein Problem. So geschehen neulich in Gilching (Landkreis Starnberg).

Ukrainer ordern Hightech-Drohne bei Start-up aus dem Kreis Starnberg - geliefert wird in Rekrodzeit

Dort sitzt ein 120 Mitarbeiter starkes Start-up. Die Firma mit dem klangvollen Namen Quantum Systems stellt Hightech-Drohnen her. Binnen weniger Tage nach Erstkontakt zwischen Käufern und Firma starteten die ersten Drohnen an der ukrainischen Front. Zuerst berichtete die London Times und im deutschsprachigen Raum das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) über den Deal.

Gilchinger Super-Drohne „Vector“ fliegt in alle Richtungen

Auf deren Website quantum-systems.com findet sich jetzt keine direkte Werbung für die militärischen Einsatzmöglichkeiten ihrer Fluggeräte, doch ist offenbar die Drohne „Vector“ wie dafür gemacht. Der Clou der Gilchinger: Die Entwickler verbinden die Vorzüge der senkrecht startenden Multicopter mit den Vorteilen der flugzeugartigen Modelle, die leise und energiesparend dahingleiten. Ferner sind die Quantum-Drohnen nach Firmenangaben recht leicht zu steuern.

Vector sieht aus wie diese klassischen flugzeugartigen Militärdrohnen, nur kleiner, hat aber verstellbare Rotoren, mit denen die Drohne wie ein Helikopter überall abheben und landen kann. eVTOL nennt sich diese von der Firma patentierte Erfindung. Dank den Tragflächen kann die Drohne leise und unterm Radar bis zu zwei Stunden dahingleiten.

Im Gleitflug findet Drohne von bayerischem Start-up feindliche Stellungen

Zudem verfügen die Hightech-Wunder über eine hochauflösende Kamera und ein Betriebssystem, das offenbar direkt mit Artillerie-Waffen kommunizieren kann. Wahrscheinlich jetzt schon könnten also die Gilchinger Erzeugnisse im Ukraine-Krieg im Einsatz sein, irgendwo auf ukrainischer Seite der Frontlinie senkrecht starten, über die russischen Panzerformationen dahingleiten und in Echtzeit hochauflösende Zieldaten an die ukrainische Artillerie senden.

Ein weiterer Hinweis dafür, dass Quantum-Systems dem Militärischen nun nicht völlig fremd ist, gibt die ebenfalls auf der Firmenwebsite veröffentlichte Vita des Gründers und CEO. Florian Seibel studierte an der Bundeswehruniversität Neubiberg und machte seinen PhD am Lehrstuhl für Flugmechanik und Flugführung. Wenig später meldete er sein erstes Patent an. 2015 gründete er Quantum Systems.

Drohne aus Gilching bereits in der Ukraine im Einsatz

„Unsere ersten Drohnen sind tatsächlich bereits in der Ukraine“, bestätigt Florian Seibel gegenüber dem RND. Der ukrainische Konsul in München habe den Erstkontakt hergestellt, bezahlt wurden die Drohnen (Stückpreis um die 200.000 Euro) sofort von ukrainischen Multimillionären.

Der Times-Artikel machte die Gilchinger Firma nun weltweit bekannt, inzwischen sollen auch die USA mehrere Stücke geordert haben.

Wenig schmeichelhaft für das deutsche Verteidigungsministerium. Auf RND-Nachfrage zu dem bayerischen Deal sagte ein Sprecher: Man habe von dieser Drohne noch „nie gehört“.

