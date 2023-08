Unbekannte zünden Roller auf Gilchinger Schulhof an

Einsatz am Freitag um 2.45 Uhr: Als die Feuerwehr Gilching auf dem Schulhof der Arnoldus-Grundschule eintraf, brannte der Roller lichterloh. © Feuerwehr Gilching

Löscheinsatz auf Grundschulhof: Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Roller in Brand gesteckt. Mehrere Jugendliche stiften in Gilching noch mehr Unruhe.

Gilching – Ein lichterloh brennender Roller auf dem Pausenhof der Arnoldus-Grundschule an der Talhofstraße in Gilching war am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr vermutlich das Finale einer ganzen Reihe von Aktionen einer Jugendgruppe, die schon am Vorabend Anwohner und Polizei in Gilching in Unruhe versetzt hatte.

Wie Gautings Inspektionsleiter Andreas Ruch am Freitag mitteilte, hatte es gegen 23.15 einen ersten Einsatz Ecke Kosthofstraße/Apostelweg gegeben. Anwohner teilten mit, dass dort lärmende Jugendliche ständig an einen Altcontainer schlugen und dessen Klappe betätigten. Als die Polizeistreife aus Gauting an dem Altcontainer eintraf, waren die Jugendlichen zwar schon weg. „Aber die Beamten konnten mithilfe eines ebenfalls verständigten Polizeihundeführers und dessen Rauschgifthund zwei angerauchte Joints sicherstellen“, berichtet Ruch. Kurze Zeit später gingen erneut Anrufe ein, demnach hatten lärmende Jugendliche im Gemeindegebiet mehrere Verkehrsschilder an Baustellen umgeworfen. Die Polizisten stellten die Verkehrsschilder und Bauzäune wieder auf und waren noch in dem Gebiet unterwegs, als um 2.45 Uhr bei der integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck die Mitteilung über den brennenden Roller einging.

Feuerwehr hat Brand schnell gelöscht

Abgesetzt hatte die Meldung ein 20 Jahre alter Mann aus Gilching. Als die Polizei eintraf, stand der Roller inmitten des Platzes, der auch als Übungsplatz für die Jugendverkehrsschule genutzt wird, in Flammen. „Das im Vollbrand stehende Zweirad wurde durch einen Trupp von Pressluftatmern abgelöscht“, berichtete Michael Klinglmaier, Vizekommandant der Feuerwehr Gilching, am Freitag. „Im Anschluss unterstützten wir noch die Ermittlungsmaßnahmen der Polizei und sicherten die Einsatzstelle.“ Unter anderem suchten und fanden die Einsatzkräfte auch das Nummernschild des Rollers. Nach einer Dreiviertelstunde konnten die Feuerwehrler wieder abrücken.

Von dem Roller blieb nur das Gestänge übrig. „Glücklicherweise bestand durch den Brand keine Gefahr für Personen oder gar für das Schulgebäude“, berichtet Ruch. Polizei und Feuerwehr haben keine Zweifel daran, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Gruppe soll aus insgesamt acht Jugendlichen bestanden haben, zwischen 16 und 18 Jahre alt, darunter ein Mädchen. Polizeihauptkommissar Ruch ist zuversichtlich, die Angelegenheit aufklären zu können. Denn schon am frühen Vorabend waren am Stockschützenplatz am Frauwiesenweg in Gilching mehrere Jugendliche dem dortigen Personal aufgefallen: Sie fuhren mit einem Roller auf der Stockbahn herum. „Daher liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei diesem Roller um den später angezündeten gehandelt hat“, schließt Ruch seinen Bericht. Nun werde erst mal dessen Besitzer gesucht.(hvp)