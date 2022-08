Unfall mit Aceton: Feuerwehr probt chemische Gefahrenlage

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Gelbe Lebensmittelfarbe hielt bei der Übung der Freiwilligen Feuerwehr Gilching als gefährliches Aceton her. Rund 30 Kräfte waren im Einsatz. © Christine Huber

Knapp 30 Rettungskräfte waren bei einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr Gilching diese Woche im Einsatz. Dabei ging es um einen Unfall mit Aceton.

Gilching – Ein Verkehrsunfall wird zur chemischen Gefahr – das war Thema einer Übung, die rund 30 Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gilching am Montagabend absolvierten. „Abermals war es ein Fahrer der Firma Strahlemann & Söhne, der in einen folgenschweren Unfall verwickelt wurde“, schilderte Feuerwehrmann Nicolas Reis gestern die Gefahrenlage. „Wir wurden im Rahmen unserer Zugübung zu einem Verkehrsunfall alarmiert, allerdings bereits mit dem Hinweis, dass aus einem der Fahrzeuge eine undefinierte Flüssigkeit auslaufen würde.“

Vor Ort, im Bauhof der Gemeinde Gilching, sperrten die Feuerwehrler folglich sofort einen Gefahrenbereich ab, er durfte nur noch von Kräften mit Spezialausrüstung betreten werden. Nach der schnellen Rettung des Fahrers unter Atemschutz stellte sich heraus, dass dieser bereits vor dem Unfall in Kontakt mit radioaktivem Material gekommen war und entsprechend dekontaminiert werden musste. Durch die weitere Erkundung der Unfallstelle durch für diesen Fall speziell ausgebildete Kameraden wurde festgestellt, dass es sich bei der auslaufenden Flüssigkeit um den Gefahrenstoff Aceton handelt, weshalb alle weiteren Arbeiten an der Gefahrenstelle nur noch von Kameraden in orangenen Spritzschutz-Anzügen vorgenommen werden durften. „Nachdem das Leck abgedichtet war und die Kameraden dekontaminiert wurden, konnten wir die Übung beenden und besprechen.“

Fazit: „Die Übung lief gut, manches könnte besser sein. Aber dafür machen wir das ja“, sagte Reis. Gerade für neue Kameraden sei eine Übung dieser Art Gold wert. „Denn es ist halbwegs real.“ Und es sah spektakulär aus, weil als Aceton-Ersatz knallgelbe Lebensmittelfarbe durch die Gegend spritzte. Nach einer knappen Stunde war die Situation bewältigt, insgesamt, mit Besprechung, waren die Rettungskräfte zwei Stunden unterwegs.