Nach S-Bahn-Unfall: Polizei sucht zwei Zeuginnen aus demselben Zug

Von: Peter Schiebel

Am S-Bahn-Halt Neugilching passierte das Unglück am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr. © Bundespolizei

Ein schrecklicher Unfall hat sich in der Nacht zum Dienstag am S-Bahn-Halt Neugilching ereignet. Dabei wurde eine 17 Jahre alte Schülerin aus Gilching von einer S-Bahn überrollt und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun dringend zwei Zeuginnen.

Update vom 20. April, 18.53 Uhr: Nach dem schrecklichen S-Bahn-Unfall am Haltepunkt Neugilching sucht die Bundespolizei dringend zwei Frauen, die von dem Geschehen etwas mitbekommen haben könnten. Das sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion München, Wolfgang Hauner, gestern dem Starnberger Merkur.

Wie berichtet, war eine 17 Jahre alte Schülerin am frühen Dienstagmorgen um 0.17 Uhr mit einer S 8 von Weßling in Richtung München gefahren. Sie wollte von einer Feier nach Hause. Anstatt an der nächstgelegenen Haltestelle, Gilching-Argelsried, auszusteigen, verließ sie aus bislang ungeklärten Gründen bereits in Neugilching die S-Bahn. Rund vierzig Minuten später, gegen 1 Uhr, bemerkte ein S-Bahn-Führer, wie die Jugendliche im Gleisbereich des dortigen Bahnhalts lag. Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung erfasste der Zug die junge Frau und verletzte sie schwer. Warum die 17-Jährige im Gleis lag, ist nach wie vor unklar.



Videoaufzeichnungen aus S-Bahn ausgewertet

Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn steht dafür fest, dass die Jugendliche um 0.21 Uhr ihre S 8 in Neugilching verließ. Gleichzeitig mit ihr stiegen zwei Frauen aus – „eine Türe weiter“, wie Hauner erklärt. Die beiden Frauen hätten sogar noch kurz in Richtung der 17-Jährigen geschaut, sagt er. Wohin sie dann gingen, was sie gegebenenfalls noch beobachtet haben, ist unklar. Auch an welcher Station die Frauen eingestiegen waren, war auf den Aufnahmen bislang nicht zu sehen. Sie saßen allerdings in Weßling bereits im Zug, als die 17-Jährige zustieg.



Bitte melden: Polizei sucht zwei Frauen aus der S 8 als Zeuginnen

Die Frauen hatten blonde bis braune, schulterlange Haare. Eine hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Beide trugen Jeans, längere Jacken (einmal hell, einmal grau-weiß gestreift) und weiße oder helle Schuhe. Beide hatten schwarze Umhängetaschen dabei und trugen einen vermutlich weißen Mund-Nasen-Schutz. Die Größe gibt der Polizeisprecher mit „normaler Frauengröße“ an. Über das Alter ist bislang nichts bekannt.



Die Bundespolizeidirektion bittet die beiden Frauen dringend, sich als Zeuginnen zu melden. Die Beamten sind unter Telefon (089) 51 55 50 11 11 zu erreichen.

Der Artikel vom 19. April: Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Jugendliche am Ostermontagabend auf einer privaten Feier in Weßling. Bekannte brachten sie nach Mitternacht zur S-Bahn-Station, weil sie nach Hause fahren wollte. Wie Wolfgang Hauner, der Sprecher der Bundespolizeidirektion München, auf Anfrage des Starnberger Merkur erklärt, fuhr sie mit der S-Bahn um 0.17 Uhr in Richtung Gilching. Um nach Hause zu kommen, hätte sie zwei Stationen bis Gilching-Argelsried fahren müssen. Offenbar stieg die junge Frau aber bereits an der ersten Station, Neugilching, aus.

S8 bei Neugilching: S-Bahn überrollte 17-Jährige

Dort erkannte der Triebfahrzeugführer einer S 8 von Herrsching in Richtung Pasing rund 40 Minuten später, gegen 1 Uhr, eine im Gleisbett liegende Person. Sie befand sich noch im Bereich des Bahnsteigs. „Trotz Achtungspfiff und Schnellbremsung überrollte die S-Bahn diese und verletzte sie schwer“, teilt Hauner mit. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Münchner Klinik, wo sie notoperiert wurde. Lebensgefahr bestehe nicht, sagt der Polizeisprecher.

Wie die 17-Jährige ins Gleis gelangt war, war am Dienstag noch unklar. „Hinweise auf eine Suizidabsicht liegen bislang nicht vor“, betont Hauner. „Zudem gibt es auch keine Erkenntnisse auf übermäßigen Alkoholkonsum beziehungsweise Missbrauch von Betäubungsmitteln.“ Denkbar ist, dass die Schülerin gesundheitliche Probleme hatte oder so unglücklich stolperte, dass sie ins Gleisbett fiel. Hinweise auf Fremdverschulden lagen nicht vor.

S8 Richtung Pasing: Videoaufzeichnung soll Hinweise zu überrollter Schülerin liefern

Die Bundespolizei bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter (089) 51 55 50 11 11 zu melden. Darüber hinaus erhoffen sich die Beamten Erkenntnisse von der Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn.

Es war der zweite Zwischenfall entlang der S 8 am Osterwochenende. Am frühen Samstagmorgen war ein 15-Jähriger, ebenfalls aus Gilching, zu Fuß an den Gleisen zwischen den Haltestellen Herrsching und Seefeld-Hechendorf unterwegs. In diesem Fall erkannte der Triebwagenführer den Jugendlichen noch rechtzeitig, legte ebenfalls eine Schnellbremsung ein und konnte den Zug gerade noch zum Stehen bringen, ohne den 15-Jährigen zu erfassen.

