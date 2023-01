Unfallflucht mit 2,38 Promille

Von: Hanna von Prittwitz

Die Polizei Gauting musste eine 62-jährige Frau aus ihrer Wohnung holen. © Daniel Karmann

Schwer alkoholisiert hat sich am Mittwoch eine 62 Jahre alte Frau aus Gilching an das Steuer ihres BMW gesetzt. Nach mindestens zwei Unfällen wurde sie mit 2,38 Promille Alkohol im Atem von der Polizei aus ihrer Wohnung geholt.

Gilching - Wie Andreas Ruch, Chef der Polizei Gauting berichtet, war einem Zeugen um 17.30 Uhr in Gilching der BMW aufgefallen, der auf der Brucker Straße in Schlangenlinien unterwegs war. Er beobachtete auch, wie das Auto einen am Rand stehenden Fiat rammte und schließlich in einer Tiefgarage verschwand. Eine Streife der Polizei Gauting machte dort wenig später einen beschädigten BMW ausfindig, dessen Motor noch warm war. Daneben stand ein 1er-BMW, der ebenfalls frische Beschädigungen aufwies.

Die Besitzerin des Unfallwagens, eine 62 Jahre alte Gilchingerin, war schnell ermittelt. Ihre Wohnungstür allerdings wollte sie nicht öffnen. Also veranlasste die Polizei per richterlichen Beschluss eine Wohnungsöffnung. Gerade, als der Schlüsseldienst aktiv werden wollte, erschien die Frau doch noch an der Tür. Von den Unfällen wollte sie nichts mitbekommen haben. Weil die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, veranlassten sie einen Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert in Höhe von 2,38 Promille. Die derzeit arbeitslose Frau musste ihren Führerschein abgeben.

Wegen des hohen Promillewerts verzichteten die Beamten auf eine Vernehmung. Der Gilchingerin droht nicht nur eine hohe Geldstrafe, sondern auch ein längerer Entzug ihrer Fahrerlaubnis, die sie wohl nur nach einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zurückbekommen wird.

Weitere geschädigte Fahrzeughalter, insbesondere der Halter eines türkisfarbenen Fiat 500, der gegen 17.30 Uhr an der Brucker Straße geparkt war, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (089) 89 31 33 21 zu melden.