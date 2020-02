Unterbrunner Holz: Walter rechnet mit Plan B

In der Diskussion um das Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz gibt es eine neue Entwicklung: Gilchings Bürgermeister Manfred Walter wartet derzeit auf Informationen aus der Nachbargemeinde Gauting. Dafür gibt es einen Grund.

Gilching/Gauting – In der neu aufgeflammten Diskussion um das Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz wartet Gilchings Bürgermeister Manfred Walter auf Informationen aus der Nachbargemeinde Gauting. „Es scheint so, als ob es einen Plan B gibt“, sagte Walter gestern auf Anfrage des Starnberger Merkur. Nach den aktuellen Aussagen von CSU-Landratskandidat Stefan Frey und Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) kann sich Walter gut vorstellen, dass die bislang vorliegenden Pläne für den Asto-Eco-Park geändert werden. „Ich glaube, dass Gauting nach der Wahl mit einem neuen Vorschlag zu uns kommt“, sagte Walter. Gesprächen werde er sich nicht verschließen, an seiner ablehnenden Haltung der bestehenden Pläne ändere sich aber nichts, betonte er. Wie ein Plan B aussehen könnte, vermochte Walter gestern nicht zu sagen. Eine Möglichkeit sei aber sicherlich, über Flächen auf beiden Seiten des Flughafenzauns nachzudenken.