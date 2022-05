Vätern die Feuerwehr schmackhaft machen: Gilchinger räumen mit falschen Bildern auf

Von: Tobias Gmach

Mit der Drehleiter hochfahren durften Väter und Kinder am Samstag bei der Freiwilligen Feuerwehr Gilching unter anderem. © Freiwillige Feuerwehr Gilching

Bei einem Aktionstag machten die Gilchinger Aktiven Vätern die Feuerwehr schmackhaft. Und sie räumten mit falschen Bildern auf.

Gilching – Die Gilchinger Feuerwehr macht sich seit etwa einem halben Jahr mehr Gedanken über ihre Außenwirkung und ihre Präsenz im Ort. „Wir wollen Gesicht zeigen“, sagt Nico Reis, der dem neuen „Marketing-Team“ angehört. Aktuell sei die Mannschaft der Aktiven gut besetzt. „Aber das soll auch so bleiben.“ Am vergangenen Samstag richteten sich die Ehrenamtlichen deshalb speziell an die Zielgruppe der jungen Väter – und luden sie zu einem Weißwurstfrühstück ein. 28 Interessierte kamen und brachten insgesamt 44 Kinder mit. Und am Ende nahmen laut Reis immerhin zwei Männer einen Anmeldebogen mit nach Hause.

Es war die erste öffentliche Veranstaltung der Feuerwehr seit Pandemiebeginn. Nachdem die Mitglieder die Besucher über ihre Aufgaben informiert hatten, durften die Väter und Kinder selbst ran: Sie untersuchten die Feuerwehrautos samt Rettungsschere und Spreizer, probierten Einsatzkleidung und Helme an, spritzen mit den Wasserschläuchen durch die Gegend und fuhren mit der Drehleiter hoch.

Mit dem Wasserschlauch spritzen durften Väter und Kinder auch. © Feuerwehr Gilching

Nico Reis ist das lebende Beispiel dafür, dass Väter trotz Berufstätigkeit und Familie auch noch ehrenamtlich für Sicherheit sorgen können. Er ist 40 Jahre alt, hat zwei Kinder – und er hat sich selbst erst vor drei Jahren der Feuerwehr angeschlossen. Reis sagt: „Wir wollten an dem Tag auch zeigen, dass wir offen sind. Dass man kein Ur-Gilchinger oder super trainiert sein muss, um mitzumachen. Mit falschen Bildern aufzuräumen, sei nötig: „Manche, die aus München rausgezogen sind, denken, wir sind eine Berufsfeuerwehr.“ So ist es eben nicht. Und am Samstag saßen sich dann freiwillige Feuerwehrmänner mit Kindern und solche, die das vielleicht noch werden, gegenüber.

Die ersten Interessierten werden nach dem Weißwurstfrühstück nun zu Übungen und zum Gerätedienst eingeladen. Wer mehr über die Gilchinger Wehr wissen will, kann sich per E-Mail an info@feuerwehr-gilching.de schlau machen. gma