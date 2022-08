Verein kämpft ums Überleben

Besuch im Paradies: Christine Eicher und Xaver Laußer im Lehrgarten des Gilchinger Obst- und Gartenbauvereins. © Andrea Jaksch

Der Obst- und Gartenbauverein Gilching ringt um seine Existenz. Kann der Vorstand nicht neu besetzt werden, droht dem 1926 gegründeten Verein das Aus. Insbesondere Marina León, derzeit noch erste Vereinsvorsitzende, die jüngst mit ihrer Familie Richtung Aichach gezogen ist, sucht einen Nachfolger: „Wird keiner gefunden, muss sich der Verein im Herbst auflösen.“

Gilching - Leóns Botschaft an den künftigen Vorstand klingt entspannt: „Da wird niemand allein gelassen – selbst wenn er nicht viel Ahnung hat.“ Die junge Mutter steckt mitten im Umzugsstress und hat die Leitung des Vereins vorübergehend an Schriftführerin Christine Eicher übertragen. „Ich springe momentan für alles ein, in Personalunion“, erklärt Eicher auf der Terrasse des ebenso gepflegten wie verwunschenen OGV-Gartens, in den sie sich sofort schwer verliebte, als sie ihn zum ersten Mal sah. „Ich habe zu Hause nur einen kleinen Balkon“, sagt die Medienberaterin für ein Online-Baumpflegeportal. Xaver Laußer steht ihr als zweiter Vorstand zur Seite und betont dankbar: „Gott sei Dank. Eicher ist derzeit unsere wichtigste Person, unser Schatz.“ Aus gesundheitlichen Gründen möchte sich auch der 77-Jährige, der 40 Jahre lang hauptberuflich als Pflanzenbauberater tätig war, aus der Vorstandsarbeit zurückziehen. Ein Nachfolger muss zudem für Kassiererin Marianne Gould gefunden werden.

Einen grünen Daumen müssen die künftigen Vorstände nicht mitbringen, beruhigt Eicher. „Man muss kein Gartenprofi sein. Es geht um Führungsaufgaben. Jemand, der Lust hat, was zu organisieren, Feste, Fachvorträge, Lehrfahrten – sich um das Netzwerk mit anderen Vereinen und dem Kreisverband kümmert.“ Nicht erst seit Corona klagt der Verein über stark abnehmende Mitgliederzahlen. Angesichts des hohen Altersdurchschnittsschrumpfe die OGV-Gemeinschaft langsam aber stetig, bedauert Laußer. Aktuell zählt der Verein 375 Mitglieder. Eicher, die sich auch weiterhin um den aufwendigen Schriftverkehr kümmern will, schätzt den monatlichen Arbeitsaufwand für den ersten Vorsitzenden eher mäßig ein: „So etwa fünf bis zehn Stunden“. Die Belastung für den Kassier liege mit höchstens zwei Stunden monatlich deutlich drunter.

„Es gibt so viele Möglichkeiten, aber es muss jemand in die Hand nehmen“, weiß León. Neben Lehrfahrten zu Bundesgartenschau bietet der OGV regelmäßig Fachvorträge zum Thema Baumschnitt, Pflanzen- oder Artenschutz und sogar Sensenmähkurse an. Jeden zweiten Samstag im Monat steht der Lehrgarten Interessierten zwischen zehn und zwölf Uhr offen. Im weitläufigen Areal stehen 60 Obstbäume Spalier. An insgesamt 45 Apfelbäumen reifen Topas, Florina, Pinova oder Baya Franconia. Im Herbst geht die reiche Apfelernte an die Mosterei Machtlfing. „Die machen Apfelsaft daraus“, sagt Eicher.

Vor 13 Jahren legte der OGV seinen 3600 Quadratmeter großen Garten unter eher ungünstigen Bedingungen an. „Der Boden ist denkbar schlecht, das war eine Kiesgrube. Alles war voller Brennnesseln“, weiß Laußer. Heute trägt der unermüdliche Einsatz des aktiven Teams Früchte: Zwetschgen, Kirschen, Pfirsiche und ein imposanter Mammutbaum behaupten sich hier – in Gilching wohl der einzige seiner Art. Im romantischen Teich fanden Frösche, Libellen und Ringelnatter ihre Heimat – ein Bienenvolk genießt die Ruhe im hinteren Gartenteil. Auf Pflanzenschutz wird gänzlich verzichtet. 2020 erhielt der OGV die Zertifizierung zum Naturgarten. Kontaktaufnahme ist möglich unter vorstand@ogv-gilching.de und per Rufnummer auf der OGV-Website: ogv-gilching.de.

Nilda Frangos