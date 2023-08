Chance auf S-Bahn-Halt in Weichselbaum ab 2028

Gespräche über den ÖPNV (v.l.): MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch, Landrat Stefan Frey, Minister Christian Bernreiter, Weßlings Bürgermeister Michael Sturm, Wirtschaftsförderin Annette von Nordeck von der gwt, Prof. Christian Juckenack (Flughafeneigentümer Bewo), Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Stefan Sprinkart (stellvertretender DLR-Standortleiter). © Landkreis Starnberg

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter unterstützt die Forderungen des Landkreises, den S-Bahn-Halt in Weichselbaum am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen wieder in Betrieb zu nehmen. Auch bei der X910 kann der Kreis auf Bernreiter zählen.

Gilching/Weßling – Landrat, Bürgermeister und Wirtschaftsvertreter konnten diese Woche bei einem Gespräch mit Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter einen Erfolg verbuchen. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, sagte der Minister seine Unterstützung für die vom Landkreis dringend gewünschte Reaktivierung des S-Bahn-Halts Weichselbaum in Sichtweite des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen zu. Bernreiter unterstütze auch Planung und Umsetzung einer Verlängerung der Buslinie X910 bis zum S-Bahnhof in Geltendorf (Landkreis Landsberg).

Der Minister habe die nächsten Schritte zusammengefasst. Demnach gebe es ab 2028 eine „echte Realisierungschance für die S-Bahnstation Weichselbaum“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Voraussetzung sei eine positive Kosten-Nutzen-Analyse. Ergebnisse dazu seien Ende des Jahres zu erwarten. Anschließend müssten mit der Deutschen Bahn die Planungs- und Finanzierungsverhandlungen geführt werden als Voraussetzung für die Durchführung eines eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahrens und letztendlich des Baus.

Pop-up-Bahnhof eher unrealistisch

Eng in Zusammenhang mit der Realisierung stehe der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Steinebach und Hechendorf. Eine Interimslösung in Form eines sogenannten Pop-up-Bahnhofs in Holzbauweise sieht Bernreiter hingegen nicht als Erfolg versprechend. Auch dafür bedürfe es zunächst Planungen und eines Planfeststellungsverfahren. Auch der Förderung durch den Freistaat seien sehr enge Grenzen gesetzt. Prof. Christian Juckenack, Vertreter des Flughafeneigentümers Bewo, möchte mit Blick auf die Bedeutung des Standortes und die Standortwahl in weiteren Gesprächen mit der Bahn jedoch für die rasche Umsetzung einer Interimslösung werben. Unterstützt wird er dabei von MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch.

Auch einer Verlängerung der X-Bus-Linie 910 zur Anbindung des Allgäus steht Bernreiter grundsätzlich positiv gegenüber. Er habe seine Unterstützung mit Fördermitteln des Freistaats zugesagt, teilt der Kreis mit. Entscheidend für eine erhöhte Förderung als „landesbedeutsame Buslinie“ seien der Lückenschluss zwischen Schienen-Achsen, ohne dass dies der Bahn schade, sowie keine Konkurrenz zur Linie X900. Eine Umsetzung sei für 2025 durchaus realistisch, heißt es in der Mitteilung. Zunächst gelte es, die verkehrlichen Potenziale der Linie zu ermitteln. MVV-Chef Rosenbusch habe signalisiert, dafür zeitnah die notwendigen Fahrgastzahlen und andere Daten zur Verfügung zu stellen.

Thema des Treffens war eine zeitnahe, bessere ÖPNV-Anbindung des Flughafen- und Forschungsstandorts Oberpfaffenhofen mit DLR und vielen Firmen. Deswegen waren auch Juckenack, Vertreter der Wirtschaftsfördergesellschaft und mit Dr. Brigitte Kössinger (Gauting) und Michael Sturm (Weßling) auch zwei Bürgermeister bei dem Gespräch im Ministerium dabei. Beide verwiesen auf die hohe Bedeutung des Standorts. Derzeit arbeiten dort rund 12 000 Menschen, bis 2030 sollen 8000 Jobs dazukommen.