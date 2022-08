Verstärkt Klagen über Tuningszene

Von: Hanna von Prittwitz

Autoposer in Gilching strapazieren die Nerven der Anwohner. Die Polizei ist alarmiert. © Symbolbild/dpa/Friso Gentsch

In warmen Nächten wie diesen steigt in der Nähe der Tankstelle an der Landsberger Straße in Gilching der Lärmpegel: Schon lange trifft sich dort die Tuning-Szene. Nun häufen sich wieder die Beschwerden der lärmgeplagten Anwohner über die Autoposer. Roland Nist, stellvertretender Inspektionsleiter der Polizei in Germering, sagt: „Wir haben das im Blick.“

Gilching - „Wir werden regelmäßig in der Nacht von sehr lauten Autos gestört und geweckt“ – mit dieser Beschwerde wandte sich eine Familie vor Kurzem an den Starnberger Merkur. Ihren Namen möchten die Betroffenen nicht in der Zeitung lesen, sie haben Sorge vor Übergriffen. In einer Nacht sei es besonders schlimm gewesen, schildern die Anwohner. Mehrere Autos seien auf der Umfahrung zwischen der Tankstelle und Alling immer wieder hin- und hergefahren, „mit sehr lauten Motorgeräuschen und sehr hohen Geschwindigkeiten“.

Roland Nist bestätigt, dass die Tankstelle an der Landsberger Straße nach wie vor zu einem Treffpunkt der Tuning-Szene zählt, und dies nun schon seit vielen Jahren. „Die Autofans kommen zum Teil von weit her, um mit ihren Fahrzeugen dort zu posen und anzugeben.“ Für die Fahrzeuge werde teilweise viel Geld ausgegeben, zumeist, aber nicht immer, handele es sich um jüngere Leute. Tatsächlich veranstalteten sie alle paar Wochen auch Rennen auf der Umfahrung, schwere Unfälle seien zum Glück bisher ausgeblieben.

Das System sei ausgeklügelt, Vorwarner würden Polizeistreifen vorzeitig ausspähen. „Sie sind erfindungsreich“, sagt Nist. Untätig sei die Polizei jedoch nicht. Aktionen müssten aber gut geplant sein, unterstützt von Fachleuten, die sich in der Szene auskennen würden. In den vergangenen Wochen habe es verstärkt Klagen gegeben, besonders über den rücksichtslosen Lärm. „Wir wissen um das Problem“, sagte Nist, wollte sich jedoch zu geplanten Aktionen der Polizei nicht genauer äußern.

Zuletzt hatte die Polizei Germering im Mai 2020 drei getunte Autos sicher gestellt. Damals hatten sich rund 30 Menschen aus der weiteren Umgebung mit ihren Fahrzeugen getroffen, nicht nur an der Tankstelle, sondern auch auf einem Discounter-Parkplatz in Gilching. Drei Fahrzeuge mit verbotenen offenen Klappenauspuffanlagen wurden damals sofort aus dem Verkehr gezogen (wir berichteten).