Viele fleißige Hände beim Ramadama

Von: Hanna von Prittwitz

Eine bunte Schar an kleinen und großen Helferinnen und Helfern befreite die Gemeinde Gilching beim Ramadama von jeder Menge Müll. © Andrea Jaksch

Mit so einem Andrang hatte Christine Hammel von der Gemeinde Gilching beim Ramadama überhaupt nicht gerechnet: An die 80 Kinder und Erwachsene trafen sich bei schönstem Wetter am Rathaus, um dann in Gruppen über ganz Gilching auszuschwärmen und aufzuräumen.

Gilching - „Das war wirklich toll auch zu sehen, wie sich die Jugend engagiert hat“, berichtet Christine Hammel, die bei der Gemeinde mit der Organisation betraut war.

Die Mengen an Unrat, die letztlich in zig blauen Tüten in Containern landeten, konnte sie gar nicht beziffern. „Aber allein eine Familie hat elf Tüten gesammelt.“ Neben zahlreichen Privatpersonen waren auch die Jugendfeuerwehr, das „English Learning Center Gilching“, der ADFC und das BRK beteiligt. Letztere sammelten die Mülltüten in ganz Gilching ein.

Beim Treffpunkt am Rathaus war vereinbart worden, wer wo auf die Pirsch geht. „Jeder durfte dort sammeln, wo er wollte“, berichtet Hammel. Also schwärmten die Teilnehmenden bis zum Steinberg aus. Unter den Fundstücken: Autoreifen, eine Stoßstange, ein altes Plakat, ein kaputter Schirm und darüber hinaus Unmengen an Zigarettenkippen, Masken, Flaschen und Glasscherben, Folien und Plastikmüll. „Ich war selber überrascht, wie viel Müll da überall herumliegt“, sagt Hammel.

Die Kinder der Montessorischule Gilching waren bereits am Freitag zu einer Ramadama-Aktion losgezogen. „Allein eine Klasse hat 20 Kilogramm Müll gesammelt“, weiß Hammel. Die Kinder seien begeistert und mit großem Eifer dabei gewesen.

Jetzt ist aber erst mal Schluss mit Aufräumen. „Wegen der Brutzeit der Vögel darf man nun keinesfalls mehr in die Hecken kriechen oder Ähnliches“, warnt Hummel. Nach dem Erfolg im Vorjahr plant sie allerdings wieder für den Oktober eine zweiwöchige „Plogging-Aktion“, an der sich jeder beteiligen und einfach überall, wo er ihn entdeckt, den Müll auch aufsammeln kann. Die Tüten dazu gibt es voraussichtlich wieder an den Gassi-Stationen. „Und im nächsten Frühjahr machen wir auf jeden Fall wieder ein gemeinsames Ramadama“, kündigt Christine Hammel an.