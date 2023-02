Volles Haus und spannender Vortrag

Teilen

Die CSU-Ortsverbände Gilching, Weßling, Inning, Seefeld und Wörthsee hatten zum Empfang geladen (v.l.): Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Digitalministerin Judith Gerlach, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig und Bezirksrat Harald Schwab im Rathaussaal in Gilching. © Andrea Jaksch

Der bayerische Digitalministerin Judith Gerlach war Gast beim CSU-Neujahrsempfang der Ortsverbände Gilching, Weßling, Inning, Seefeld und Wörthsee.

Gilching – Harald Schwab, Initiator und Organisator des CSU-Neujahrsempfangs in Gilching, kann sich gratulieren. Unter seiner Federführung trafen sich am Mittwochabend rund 120 Gäste aus den CSU-Ortsverbänden Gilching, Weßling, Inning, Seefeld und Wörthsee im Gilchinger Rathaus. Höhepunkt war der Vortrag der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach, in dem die Vorteile Künstlicher Intelligenz im Fokus standen.

In seiner Begrüßung wies Bezirksrat Schwab auf die Bedeutung einer funktionierenden Digitalisierung in allen Bereichen hin. Als Beispiel, was passieren kann, wenn auch nur ein Glied in der Kette versagt, führte er die jüngste Lahmlegung des Flugverkehrs der Lufthansa an. Bekanntlich hatte ein Betonbohrer eine Glasfaserleitung, gut 15 Stunden ging im Flugverkehr nichts mehr.

„Ein Stück weit beschämend“, nannte Schwab außerdem die nicht enden wollende Diskussion über die sogenannte Gendersprache. „Man weiß wirklich nicht mehr, was man darf und was nicht. Was mögen sich da die Menschen in der Ukraine, in der Türkei und in Syrien denken, die wahrlich mit echten Problemen zu kämpfen haben?“

CSU-Bundestagsabgeordneter Michael Kießling appellierte an das Auditorium, im bevorstehenden Wahlkampf alles daran zu setzen, „damit wir in Bayern wieder mit einer starken und einheitlichen CSU Entwicklungen voranbringen, die fürs Land und für die Menschen wichtig sind“. Dazu gehöre auch die Digitalisierung, die noch etwas Anschub vertrage, betonte Kießling. Als Expertin auf diesem Gebiet war Digitalministerin Gerlach eingeladen. Die 37-jährige Unterfränkin überraschte mit einem Vortrag, der den oft staunenden Gästen kurzweilig spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz vermittelte.

KI kann Zeit sparen

Als Beispiel nannte Gerlach die 2056 bayerischen Gemeinden, die sich durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz bei immer wiederkehrenden Arbeitsvorgängen viel Zeit sparten und den Bürgern gleichzeitig mehr und schnelleren Service bieten könnten. Dabei lobte sie die Gemeinde Gilching, die als eine von 200 Kommunen den Start in die Digitalisierung schon gewagt habe. „Wichtig bei aller Begeisterung für die Digitalisierungsmaßnahmen aber ist: Der Mensch muss stets im Mittelpunkt stehen“, mahnte Gerlach. „Die Technologie schreitet voran, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen aber das Heft in der Hand behalten und lernen, wie die Dinge funktionieren. Es ist deshalb unsere Aufgabe, jedes neue Programm zu prüfen, inwieweit es hilft und nützt und es nicht zum Schaden der Menschen ist.“ (ph)