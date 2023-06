Von „Götterolympiade“ bis Abba-Evergreens

Hörten gut aufeinander: die jungen Streicher des Christoph-Probst-Gymnasiums bei ihrem Auftritt beim Sommerkonzert. © Andrea Jaksch

Das Sommerkonzert des Christoph-Probst-Gymnasiums in der prall gefüllten Aula begeistert die Zuhörerschar. Und gefiel auch den jungen Musizierenden.

Gilching – Zauberhafte Klänge erfüllten am Dienstag die Aula des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching. Das Repertoire war breit wie bunt. Märchenhaft lyrisch entführte das Sommerkonzert ein betörtes Publikum vom Musical „Götterolympiade“ über Peer Gynts musikalische Odyssee durch die Welt der Trolle bis hin zu beschwingten Evergreens von Abba.

Seit Januar hatten die rund 170 Schüler wöchentlich geprobt. Vor einer Woche gab es dann einen mehrtägigen Intensiv-Workshop an der Musikakademie Alteglofsheim. „Da wurde noch mal richtig viel geübt, der letzte Schliff. Da wächst man als Gruppe schön zusammen“, erklärte Musiklehrerin Elisabeth Reitzer, die am Dienstag mit auf der Bühne stand. Gemeinsam musizieren sei eben mehr als nur die Beherrschung des eigenen Instruments, betonte auch ihre Kollegin Martina Swandulla: „Man lernt ja nicht nur singen und spielen. Man lernt, aufeinander zu hören und Rücksicht zu nehmen.“

Die Kraft einer starken Gemeinschaft demonstrierte der junge Chor unter Leitung von Theresa Förg einmal mehr im Rahmen des Musicals „Götterolympiade“ von Cecilia und Johannes Overbeck. Die Frage „Warum sind wir, wie wir sind, so ganz verschieden?“ beantworteten die jungen Götter Apoll, Ares, Aphrodite und Zeus mit glockenklaren Stimmen und einer weisen Erkenntnis: Die wahre Kraft liegt eben in der Vielfalt.

Beeindruckend spielte das Große Orchester nach der Pause unter Leitung von Svenja Dosch und Elisabeth Reitzer mit Auszügen aus Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite auf. Aufeinander hören können sie, die jungen Streicher der fünften bis zwölften Klassen. Schon oft gehört, bekamen Solveigs Lied und Anitras Tanz – von soviel Jugend zauberhaft interpretiert – einen ganz neuen Glanz. Mit erstaunlicher Leichtigkeit spielten auch Antonia und Helena Kolecek mit Leland Pschörer und Lukas Tobolar das Allegro aus dem Konzert für vier Violinen von Georg Philipp Telemann. Die vier jungen Streicher bewahrten auch über schwierige Passagen vollkommene Harmonie im kanonischen Quartett. Wer sich einmal an der Geige versucht hat, zieht den Hut.

In Jeans und T-Shirt entließ der Große Chor unter Leitung von Swandulla und Reitzer die begeisterte Aula letztlich mit wohlvertrauten Abba-Hits in den lauen Sommerabend. Die Freude am Singen war den Schülern bei „Mamma Mia“, „Super Trouper“ oder „Dancing Queen“ zweifelsohne ins Gesicht geschrieben. Und genau darum gehe es, sagte Swandulla: „Wichtig ist, dass die Schüler sich begeistern.“ Eben dieses ist den Lehrern mehr als gelungen.

Nach der Aufführung eilte die strahlende Fenja Wissel (14) umringt von ihren Chor-Freundinnen auf Swandulla zu: „Wir wollten sagen, dass wir das extrem schön fanden heute. Und dass ihr Lehrer das extrem toll macht, uns alle unter Kontrolle zu bringen.“

Begleitet wurde das Sommerkonzert erstmals durch den im März 2023 gegründeten Förderverein CPG Gilching. „Wir fördern Kunst und Kultur, Lehrfahrten und Aktivitäten. Bisher sammeln wir vor allem Mitglieder und Spenden“, sagte Vorstand Bernd Zeilmaier. Zur Seite steht ihm Maureen Hermser als zweite Vorsitzende des Fördervereins und Elternbeiratsvorsitzende. „Unser Ziel ist es, einen Rekord an Mitgliedern auf die Beine zu stellen. Das ist hier einfach eine sehr besondere Schulfamilie. Der Geist der Schule geht weit darüber hinaus, was man von einer Schule erwarten kann.“ Am Dienstag schenkte der Verein Getränke aus und warb um Mitglieder. Wer sich dem Förderverein anschließen möchte, kann sich unter www.cpg-foederverein.com informieren.

NILDA FRANGOS