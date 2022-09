Von Streithanseln und kostbaren Tropfen

Von: Hanna von Prittwitz

Die Guichinger Dorfbühne mit (hinten v.l.) Silvia Härtl, Martina Schwarzbach, Helmut Bauer, Ulli Rattay und (vorne) Markus Verrecchia. © gabriele verrechia

Die Guichinga Dorfbühne zeigt drei Einakter. Premiere ist am 4. November.

Gilching – Die Gesichter strahlen, endlich beginnt auf den Heimatbühnen des Landkreises wieder die Saison. Auch die Guichinga Dorfbühne steht in den Startlöchern. Heuer haben die Schauspieler drei Einakter einstudiert, Premiere ist am Freitag, 4. November, im Gasthof Widmann in Gilching (Schulstraße 13). Heute beginnt der Kartenvorverkauf.

„Diplomatie“, „Gelähmte Schwingen“ und „Ein Fläschchen für Anna“ heißen die Theaterstücke, mit denen die Darsteller Silvia Härtl, Martina Schwarzbach, Helmut Bauer, Ulli Rattay Markus Verrecchia und Andrea Fendt ihr Publikum unterhalten wollen. „Diplomatie“ erzählt die Geschichte eines Rechtsanwalts, der auf diplomatisches Gebaren pocht und seiner Sekretärin zwei Klienten aufs Auge drückt. Die beiden Streithansel jedoch sorgen dafür, dass der diplomatischen Sekretärin schließlich der Kragen platzt. In dem Stück „Gelähmte Schwingen“ wird das neueste Werk des Dichters Haselwanter vom Publikum zerrissen. Seine Frau muss nun seine schlechte Laune erdulden, Dann taucht der Schwager auf, auf dessen Kosten Haselwanter lebt, und fordert, dass ab sofort „modern“ gedichtet wird. Doch der Autos ist stur. In „Ein Fläschchen für Anna“ geht es um eine kostbare Flasche Wein, die von der ahnungslosen Anna auf der Suche nach einem Kochwein gefunden wird.

Aufführungstermine sind am 4./5./11./12./18. und 19. November. Einlass ist immer ab 18 Uhr, die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 10 Euro und können immer ab 16 Uhr unter 01 60/720 90 23 reserviert werden. Weitere Infos gibt es auch unter guichinga-dorfbuehne.de. Die Vorstellungen finden unter Einhaltung aller Corona-Regeln und vorbehaltlich der aktuellen Pandemie-Entwicklung statt, teilt die Dorfbühne mit. Natürlich werden alle behördlichen Vorgaben eingehalten. Veranstalter ist der Gasthof Widmann. hvp