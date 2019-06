Warten auf das Essen war ihm zu lang: Mann verletzt Mitarbeiterin bei McDonalds

Ein junger Mann randaliert im Gilchinger McDonalds. Eine Mitarbeiterin bekam die Folgen zu spüren.

Gilching – Ihm war die Wartezeit zu lang: Deshalb stritt sich ein 23-jähriger Türke in der Nacht auf Sonntag mit einer 32-jährigen rumänischen Mitarbeiterin des McDonalds in Gilching. Er regte sich auch darüber auf, dass seiner Familie das Essen nicht an den Tisch gebracht wurde und kalt war.

Laut Polizei schlug der Mann mit der flachen Hand auf den Tresen und räumte einige Gegenstände ab. Dabei traf ein Hartplastikschild die Mitarbeiterin, sie wurde leicht verletzt. Den hungrigen Gast erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Geld für das kalte Essen bekam er allerdings zurückerstattet.

