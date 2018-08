Wegen Bahnhofsausbau: S-Bahn fährt durch

Auf Schienenersatzverkehr müssen sich die Fahrgäste bei der S8 zwischen Herrsching und Germering-Unterpfaffenhofen einstellen. Am S-Bahnhof Gilching-Argelsried wird in den nächsten Tagen bis einschließlich 9. September nicht mehr gehalten.

Gilching - Seit Anfang des Jahres wird der S-Bahnhof in Gilching-Argelsried ausgebaut, er soll barrierefrei werden. Im Zuge der Arbeiten werden ab kommenden Freitag, 31. August, bis einschließlich 9. September die S-Bahnen der Linie 8 dort nicht halten. Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr an der Bushaltestelle beim Bahnhofsgebäude ein. Von heute, Donnerstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 9. September, 23.30 Uhr, fahren außerdem die Bahnen zwischen Herrsching und Germering-Unterpfaffenhofen nur im 40-Minuten-Takt - wegen erster Arbeiten für die zweite Stammstrecke. Die S-Bahnen werden nachts von 22.30 bis 4 Uhr durch Busse ersetzt. Die Bahn weist darauf hin, dass sie Abfahrt/Ankunft der Busse um bis zu 35 Minuten verschieben kann und dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liege

