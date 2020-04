Welle der Hilfsbereitschaft für Artisten und ihre Tiere

Eine Welle der Hilfsbereitschaft überschwemmt den Zirkus Kaiser. Er sitzt wegen Corona in Gilching fest.

Gilching – „Die Hilfsbereitschaft war und ist überwältigend“, sagt Arthur Kaiser, Chef des gleichnamigen Zirkus, beeindruckt. Wie berichtet, sitzt das Traditionsunternehmen seit Ausbruch der Corona-Krise in Gilching fest. Ein Ende ist nicht abzusehen. Und ohne Spielzeit keine Einnahmen und ohne Einnahmen kein Geld für Futter und auch kein Geld, die siebenköpfige Familie – ein viertes Kind wird täglich erwartet – zu ernähren. Tragisch ist das für Familie Kaiser auch insofern, weil sie den spielfreien Winter dazu genutzt hatte, die Zirkusanlagen auf Vordermann zu bringen. „Dabei sind unsere Rücklagen komplett draufgegangen“, erklärt Kaiser. Dank vieler Menschen, die von dem Dilemma unter anderem aus dem Starnberger Merkur erfahren hatten, konnte das Schlimmste mittlerweile abgewendet werden.

Heimische Landwirte stellten dringend benötigtes Heu zur Verfügung, umliegende Nachbarn brachten Lebensmittel, Tierfreunde lieferten bis aus Bobingen, Tutzing, Percha, Mammendorf, Unering und München säckeweise Karotten, Äpfel, Salzsteine, Kartoffeln und Babykleidung für das noch ungeborene Mädchen.

Stellvertretend für die hilfsbereiten Menschen erzählt Uschi Lang aus Percha, dass auch sie die Werbetrommel für den Zirkus gerührt hat. „Ich habe mein Pferd in einem Reitstall in Seeshaupt stehen. Als ich meinen Reiterfreunden von der Not der Familie Kaiser erzählte, waren sie sofort zur Hilfe bereit.“ Futter- und Heuspenden sind bereits angekommen. Am Gründonnerstag kam Uschi Lang nach Gilching, um den Tieren zusätzlich noch eine Portion Karotten und Äpfel zu bringen.

Derzeit dürfen die neun zahmen Kamele, die übermütigen Alpakas, die Esel, Lamas und Ponys sowie das Yak und die Rinder unterschiedlicher Rassen wie auch das Mini-Schwein auf einem Grundstück an der Frühlingstraße bleiben. „Der Pächter der Wiese hat es uns genehmigt. Dadurch ist uns eine große Sorge abgenommen“, erzählt Leo Kaiser, Neffe des Zirkusdirektors.

Auch die finanzielle Hilfe kann sich sehen lassen. Unabhängig davon, dass viele Menschen vorbeikamen, um persönlich eine Spende abzugeben, gingen beim Verein Kinderinsel in Gilching 4500 Euro an zweckgebundenen Spenden ein, die dem Zirkus bereits ausbezahlt wurden. „Ich denke, dass da noch etwas kommt, um den Kaisers auch noch in den nächsten Wochen zu helfen“, ist Oliver Kübrich von der Kinderinsel überzeugt.

Dankbar zeigt sich Leo Kaiser: „Im Moment wissen wir nicht, wie wir uns revanchieren können.“ Fest stehe aber: „Sobald wir wieder spielen dürfen, bauen wir unser Zelt noch einmal auf und laden alle Bürger zu einer kostenlosen Vorstellung ein.“ Wer helfen möchte, kann an die Kinderinsel spenden: DE72 7016 3370 0003 2213 18.

Von Uli Singer