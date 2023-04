Wegen rechtswidriger Praxis: Kinderbetreuung wird erheblich teurer

Gemeinde Gilching erhöht Gebühren

Ob für Krippe, Kindergarten, Hort oder Mittagsbetreuung: Die Gemeinde Gilching erhöht die Gebühren ab Herbst deutlich. Sie sieht sich wegen des angespannten Haushalts und von der Rechtsaufsicht dazu gezwungen – auch weil eine bisherige Praxis rechtswidrig sei.

Gilching – Mehr als 30 Besucher hatten sich am Dienstagabend im Gilchinger Gemeinderat eingefunden, ein Großteil von ihnen: junge Eltern, vor allem Mütter. Denn es stand eine Entscheidung über die Gebühren in gemeindlichen Kinderkrippen, Kindergärten und Horten an. Sie fiel mit 17:5 Stimmen. Die Konsequenz: Eltern zahlen ab September teilweise bis zu einem Drittel mehr als bisher. Wer sein Kind täglich fünf bis sechs Stunden in die Krippe bringt, muss dann statt bisher 278 Euro 360 Euro abdrücken. Der Kindergarten-Beitrag steigt bei sechs bis sieben Stunden von 120 auf 180 Euro (detaillierte Zahlen siehe unten).

Bürgermeister Manfred Walter erklärte die Hintergründe: Gemeinde und Gemeinderat sei es immer wichtig gewesen, viel Geld in die kommunalen Einrichtungen zu stecken und freie Träger finanziell stark zu unterstützen – für eine gute Betreuung und um die Beiträge relativ gering zu halten. Und um ein einheitliches Preisniveau zu gewährleisten, glich die Gemeinde Defizite anderer Träger zu 100 Prozent aus. Die letzte Gebührenanpassung war im Juli 2017, die Ausgleichszahlungen wuchsen und wuchsen – bis sich der Bayerische Kommunale Prüfungsverband und in der Folge die Rechtsaufsicht im Landratsamt einschalteten. Derart hohe freiwillige Leistungen ohne Deckelung dürfe die Gemeinde nicht weiter anbieten. Der Prüfungsverband stufte das Vorgehen laut Walter als rechtswidrig ein. „Von der Rechtsaufsicht haben wir die Anweisung bekommen, die Praxis so schnell wie möglich aufzugeben.“ Sprich: Die Kommune muss mehr dafür tun, im Bereich Kinderbetreuung kostendeckend zu wirtschaften.

Kita-Gebühren: Antrag auf Einkommensstaffelung abgelehnt

Die Folgen: Künftig wird Gilching nur noch Ausgleiche zahlen, die dem Anteil staatlicher Zuschüsse entsprechen. Springerstellen wird es nicht mehr geben, um gesetzliche Standards einzuhalten. Und für die Eltern wird eben alles teurer. Betroffen von der Entscheidung sind nicht nur die rund 1300 Betreuungsplätze der Gemeinde, sondern auch die von kirchlichen und freien Trägern, die sich wohl dem neuen Preiskatalog anpassen werden. Für Peter Ungers (Grüne) Antrag, die Gebühren nach dem Einkommen von Familien zu staffeln, stimmten nur sechs Gemeinderäte, er wurde klar abgelehnt.

Christian Winklmeier (SPD) betonte: „Das ist für uns alle ein ganz bitterer Tag.“ Die Erhöhungen seien aber „leider Gottes notwendig“. Winklmeier erinnerte daran, dass der Gemeinderat kurz vor der Pandemie noch über eine gebührenfreie Kita diskutiert hatte. Der Vorstoß von SPD und Grünen wurde damals nur knapp abgelehnt. Dass der Rat nun gezwungen sei, für eine Anhebung zu stimmen, sei „unglaublich deprimierend“. Kommunen könnten die zunehmenden Aufgaben, die ihnen zugewiesen würden, finanziell nicht mehr bewältigen. „Der ironische Dank gebührt Bund und Freistaat“, kritisierte Winklmeier.

Teurer wird ab September auch die Mittagsbetreuung in der Arnoldus- und James-Krüss-Grundschule, die von 11 bis 14 Uhr angeboten wird. Die Gebühren waren seit 2009 unverändert. Fünf Tage Mittagsbetreuung kosten nun beispielsweise 90 statt bisher 60 Euro monatlich. Das einmal jährlich verlangte Spielgeld (30 Euro bei fünf Tagen statt bislang 25 Euro) wurde ebenfalls erhöht.

Laut Bürgermeister Walter steigt die Mehrbelastung im Haushalt bis 2025 fast auf eine Million Euro. Das für heuer kalkulierte Ergebnis im operativen Geschäft der Gemeinde – ein Minus von 2,25 Millionen Euro – macht ebenfalls wenig Mut. Walters Fazit: „Die Finanzsorgen werden weiter wachsen.“

Kita-Kosten: Wie die Gebühren in Gilching steigen

Die Gemeinde Gilching hat eine neue Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch ihrer Kindertageseinrichtungen erlassen. Hier finden sich beispielhaft alte und neue Beiträge im Vergleich. Der komplette Gebührenkatalog ist in der Satzung im Ratsinformationssystem der Gemeinde unter ris.komuna.net/gilching einzusehen.

Kinderkrippen:

3-4 Stunden: 260 Euro (bisher 196 Euro)*



5-6 Stunden: 360 Euro (278 Euro)



6-7 Stunden: 410 Euro (314 Euro)



8-9 Stunden: 510 Euro (396 Euro)



Kindergärten und Kinderhorte:

3-4 Stunden: 135 Euro (bisher 90 Euro)



5-6 Stunden: 165 Euro (110 Euro)



6-7 Stunden: 180 Euro (120 Euro)



8-9 Stunden: 210 Euro (140 Euro)



Mittagsbetreuung bis 14 Uhr:

5 Tage: 90 Euro (bisher 60 Euro)**



3 Tage: 54 Euro (36 Euro)



1 Tag: Stunden: 18 Euro (12 Euro)



* monatliche Gebühr für tägliche Betreuung. Wechselnde Buchungszeiten werden auf den Tagesdurchschnitt einer Fünf-Tage-Woche umgerechnet. ** monatliche Gebühr



