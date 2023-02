Wer stoppt die ehemalige Pfarrjugend?

Von: Peter Schiebel

Grübel, grübel: 169 Fragen müssen die drei- bis vierköpfigen Teams beim Quiz in Gilching beantworten - wie auf unserem Foto aus dem Jahr 2019. © Andrea Jaksch

Die 48. Quizmeisterschaft steht in Gilching bevor, und die Titelverteidiger peilen einen fünften Triumph an. Für ein paar Teams ist noch Platz.

Gilching – Nein, ans Aufhören hat Volker Staude auch während der quälend langen Pandemie nicht gedacht. Dafür macht es dem 72 Jahre alten Gilchinger viel zu viel Spaß, sich Fragen auszudenken und Freunde, Bekannte und Gäste damit aus der Reserve zu locken. Am kommenden Freitag, 3. März, organisiert Staude zusammen mit Peter Rott zum 16. Mal die Quizmeisterschaft des TSV Gilching-Argelsried, insgesamt ist es schon die 48. Auflage der Traditionsveranstaltung. 42 Mannschaften haben sich bereits angemeldet, drei bis vier Teams können noch kurzfristig teilnehmen, sagt Staude.

Jede Mannschaft besteht aus drei bis vier Mitgliedern. Frauen und Männer, Ältere und Jüngere mit unterschiedlichen Wissensschwerpunkten seien die perfekte Mischung, sagt Staude. Ganz besonders gut klappt dieses Zusammenspiel bei der ehemaligen Pfarrjugend. Das Team hat 2013, 2016, 2017 und die bislang letzte Quizmeisterschaft 2020 gewonnen. Es winkt also der fünfte Triumph, womit sich die ehemalige Pfarrjugend endgültig den Wanderpokal sichern würde. Die Herausforderer werden das verhindern wollen, darunter das Guichinger Brauchtum, das heuer wieder mit zwei Mannschaften antritt. Ein Team des Vereins war vor drei Jahren Zweiter. Auch die Feuerwehr Geisenbrunn und der Stopselverein sind mit je zwei Mannschaften am Start, der TSV Gilching sogar mit drei, dazu kommen weitere Vereine, Parteien, Gruppen und Freundeskreise. „Überwiegend Gilchinger“, sagt Staude über die Herkunft der mehr als 160 Teilnehmer.

169 Fragen, 500 Punkte und fünf Stunden

Bis weit in den Abend hinein wird am Freitag gerätselt, geknobelt und manchmal auch geraten. Zwölf Themenblöcke mit insgesamt 169 Fragen haben Staude, Rott und erstmals auch Matthias Handel vorbereitet, mehr als 500 Punkte sind zu vergeben. Treffpunkt ist der Obere Wirt in Gilching (Schulstraße 13). Um 18 Uhr werden die Plätze ausgelost, weswegen die Organisatoren um ein frühzeitiges Erscheinen bitten. Spätestens dann sollten auch Kurzentschlossene da sein. Die Startgebühr beträgt 25 Euro pro Mannschaft. Um 19 Uhr will Volker Staude dann erstmals mit der Glocke läuten, die schon sein Vorgänger Martin Müller dabei hatte und die er sich für jedes Quiz bei dessen Familie borgt.

Die letzte Runde soll kurz nach 23 Uhr beantwortet sein. Und was wird heuer abgefragt? Da lässt sich Volker Staude – natürlich – nicht in die Karten oder besser: in die Fragenblöcke blicken. Nur so viel: „Ein Themenkreis ist heuer der Regenwald.“ Und einen imaginären Hubschrauberflug über Bayern gibt es auch.