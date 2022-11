Wetter spielt Gemeindewerken in die Hände

Die Gemeindewerke Gilching informierten über das Thema Fernwärme. © Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Rund 250 Menschen besuchten eine Informationsveranstaltung der Gemeindewerke Gilching zum Thema Fernwärme

Gilching – „Ich bin überwältigt. Alle Erwartungen wurden übertroffen“, sagte Klaus Drexler, Chef der Gemeindewerke Gilching, angesichts der rund 250 Besucher, die am Dienstagabend zum Thema Fernwärme in den Rathaussaal gekommen waren. Sie hatten zwei Stunden Zeit, sich ausführlich über die alternative Energiegewinnung zu informieren. Zeitnah ist auch ein Online-Auftritt geplant.

Dass fossile Brennstoffe der Vergangenheit angehören und angesichts des Klimawandels schon bald nicht mehr Verwendung finden, machte unter anderem Jan Haas, Projektleiter Fernwärme, deutlich. Die Gemeinde Gilching sei in Kooperation mit dem Verbund „Silenos Energy“ längst schon dabei, auf Fernwärme durch heißes Tiefen-Wasser für Betriebe und private Gebäude zu setzen, betonte er. „Unser Plan ist, sehr schnell ein großes Netz aufzubauen, um die fossile Energie durch regenerative zu ersetzen.“ Haas prognostizierte hundert Anschlüsse pro Jahr, die zu schaffen seien, sodass bis 2050 ein Netz von 31 Kilometern und 1040 Anschlüssen für die Versorgung in Gilching bereitstehe.

Dass Haas’ Worte durchaus der Realität entsprechen, ist aktuell an der Verlegung der Rohrleitung entlang der Landsberger Straße zu sehen. Innerhalb kürzester Zeit wurde dort das Fernwärmenetz zwischen Röchner-Knoten und Waldstraße verlegt, sodass demnächst auch die Wärme-Übergabestationen in die jeweiligen Keller eingebaut werden. Aktuell sind es an der Landsberger Straße 34 Mehrfamilienhäuser, deren Eigentümer Interesse bekundet haben und die demnächst umgerüstet werden. „Bleibt das sommerliche Wetter, kann flott weiter gebaut werden, sodass wir bis Jahresende in Betrieb gehen“, sagte Haas.

Für die „Silenos Energy“ erklärte Patrick Schulte-Middelich von der Asto-Gruppe, Partner bei „Silenos“, das Genehmigungs-Prozedere für die Bohrungen, um Tiefenwasser fördern zu dürfen. „Die bürokratischen Hürden sind sehr hoch. Bayern hat die strengsten Vorschriften. Hier geht es um die Sicherheit, und das ist gut so“, versicherte er. Doch selbst das Wasserwirtschaftsamt Weilheim habe bereits signalisiert, dass das Projekt genehmigungsfähig sei. Mit Bohrbeginn rechnet Schulte-Middelich Anfang 2024. „Wir alle wollen kein Öl und kein Gas mehr, deshalb arbeiten wir auch alle an dem interkommunalen Projekt eng zusammen“, erklärte er. Mit dabei sind unter anderem die Gemeinden Gilching, Gauting und Weßling sowie der Flughafen Oberpfaffenhofen.

Im dritten Teil hatten die Bürger das Wort. Durch die Bank wurde das Projekt Fernwärme befürwortet, jedoch gab es viele Fragen zur Preisgestaltung. Haas räumte ein, dass angesichts der unsicheren Zeiten keine hundertprozentige Aussage möglich sei. Zumal als Interimslösung mit Holzpellets Wärme erzeugt werde und diese im Preis heftig angezogen hätten. Er erklärte sich aber für individuelle Beratungen bereit. Zudem sollen demnächst über einen Online-Auftritt weitere Infos bekannt gegeben werden.

Großes Interesse bestand außerdem an der Erschließung von Nebenstraßen wie dem Jägerweg, der Waldstraße oder der Flurgrenzstraße. Dazu erklärte Haas: „Appellieren Sie an Ihre Nachbarn, sich baldmöglichst anzumelden. Je mehr Interessenten, desto eher besteht auch die Chance, frühzeitig mit dabei zu sein.“ Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.gemeindewerke-gilching.de/fernwärme/.

Uli Singer