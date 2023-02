Wildmoos auf dem Weg der Besserung

Gilchinger Wildmoos

Von Hanna von Prittwitz schließen

Die Renaturierung des Gilchinger Wildmooses ist so gut wie abgeschlossen. Arbeiter verbauten die letzten Dämme für die Wiedervernässung. An einigen Stellen lässt sich heute schon erkennen, wie ein geheiltes Moor aussehen kann.

Gilching – Von nebeldurchzogener Moor-Romantik kann an diesem Freitag im Wildmoos nahe des Jexhofes in Gilching keine Rede sein. Waldarbeiter bringen mit der kreischenden Kreissäge Nut- und Federbretter in die richtige Form, die später als Dämme tief in den Moorboden geklopft werden sollen – alle per Handarbeit und Baggerfahrer, der mit der Schaufel Brett für Brett in die mehrere Meter tiefe Torfschicht drückt. Der Moorboden schwingt von den Vibrationen. In diesen Tagen sollen die Arbeiten abgeschlossen werden im Gilchinger Wildmoos. „Es wird auch Zeit, dass wir jetzt hier vor der Vogelbrut rauskommen“, sagt Projektleiterin Petra Gansneder von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Starnberg. Vorher aber machte sich eine Delegation um Landrat Stefan Frey noch ein Bild von den Arbeiten, die am Ende von zehn Jahre langen Verhandlungen standen.

Das Naturschutzgebiet Wildmoos umfasst 45 Hektar und zählt zu einem der nördlichsten Hochmoore in Südbayern. Es stellt einen der größten Hoch- und Übergangsmoorkomplexe im Landkreis Starnberg dar und befindet sich im Gemeindebereich Gilching direkt an der Landkreisgrenze zu Fürstenfeldbruck nahe zum Jexhof. Bis in die 1950er Jahre bauten die Menschen hier Torf ab und zogen hunderte Gräben durch die Fläche. „Nichts Böses ahnend, sondern einfach zum Heizen“, erklärt Cornelia Siuda von der Regierung von Oberbayern. Nicht einfach sei das gewesen. „Es musste gestochen, getrocknet und gewendet werden.“ Und es stinkt ganz schön, was der Bagger ein paar Meter weiter da ausgräbt. Nach Abschluss des Torfabbaus wurde das Gebet zum Naturschutz- und FFH-Gebiet erklärt.

Doch der Eingriff durch rund 100 Jahre Torfstich ist zu groß, um das Moor sich selbst zu überlassen. „Wenn man nun nur wartet, wird ein schlechter Wald draus“, erklärt Siuda. Typische Arten hätten keine Chance, sondern würden von Fichten mit schlechter Qualität bedrängt. Zu schwer hätten es neben der Moorkiefer auch die Torfmoose, die das 30-fache ihres Gewichts an Nässe speichern können. Landschaftsökologin Siuda demonstriert das und quetscht aus einer Handvoll Torfmoos Wasser. Das Nadelwaldmoos hingegen ist völlig trocken. Ein Moor staut also das Niederschlagswasser, fällt es trocken, sinkt auch der Grundwasserspiegel. Vor allem aber gibt so ein belüftetes Moor pro Hektar im Jahr 15 Tonnen CO2 ab. Denn Torf ist Pflanzenmasse, die CO2 bindet. Diesen Kreislauf zu heilen, dafür reichen die Bretter, die einen Durchfluss des Wassers verhindern und von oben wiederum durch eine Torfschicht so abgeschlossen werden, damit sie nicht vermodern – das System hat ja schon bei den Moorleichen gut funktioniert.

Siuda und Ganseder betreuen das Projekt seit Beginn. Dass die Umsetzung nahezu zehn Jahre gedauert hat, liegt daran, dass die Fläche sich aus 110 Grundstücken zusammensetzt – von mehr als 130 Eigentümern war die Erlaubnis nötig, die Renaturierung angehen zu dürfen. Der ein oder andere verkaufte seine Parzelle an den Landkreis, andere erklärten sich einverstanden, noch andere beteiligten sich finanziell an der Maßnahme, um sogenannte Ökokonto-Wertpunkte zu generieren. Das macht die Abrechnung bis heute kompliziert, sodass offiziell nur die Baukosten mit einem niedrigen, sechsstelligen Betrag beziffert werden.

Dabei ist das Verfahren einfach, und die Natur übernimmt nun den Rest. Gut zu erkennen ist das einige hundert Meter weiter entfernt von der Stelle, an der Bagger und Kreissäge noch ackern. In flachen Pfützen steht das Wasser, Kiefern werfen ihr Spiegelbild. Es entstehen verwunschene Rückzugsorte für die Vogel- und Tierwelt, denn hier kommt und will der Mensch nicht hin. Umgestürzte Bäume und Totholz lassen den ursprünglichen Moorcharakter wieder erahnen. Dafür wurden auch einige Fichten gefällt, weil sie dem Boden viel Wasser entziehen. Durch die nun mögliche Neubildung des Torfs werden pro Hektar und Jahr jetzt 0,5 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre dauerhaft gebunden, und Niederschlagsspitzen deutlich abgemildert.

Ein paar Meter weiter ist der Boden noch trocken: „Dort haben wir gerade erst die Gräben geschlossen“, erklärt Siuda. 81 Torfdämme aus Nadelholz bauten die Arbeiter zuletzt in die bestehenden Entwässerungsgräben ein. Am Ende des Projekts werden es 110 gewesen sein. Finanziert wird die Maßnahme zu 90 Prozent durch das Landschaftspflege- und Naturparkprogramm, Bereich Moorschutz, der Bayerischen Staatsregierung. Der Landkreis beteiligt sich mit zehn Prozent.

„Die Kosten sind uns das wert“, sagte Frey nach dem kleinen Ausflug in die Tiefen des Moors, an dem auch Vertreter der Gemeinde Gilching, des Kreisbauernverbandes, des Unternehmerverbandes UWS sowie Mitglieder des Umweltausschusses teilnahmen. „Ein tolles Projekt, für das man einen langen Atem und viel Überzeugungskraft bis zum Schluss brauchte“, sagte Frey, „und das hoffentlich Nachahmer findet.“ Er danke allen Eigentümern, die der Maßnahme letztlich zugestimmt hätten. „Und auch allen, die stets an die Umsetzung und den Erfolg dieses Projekts geglaubt und sich über die vielen Jahre engagiert haben.“

Für den Landkreis sind die Arbeiten im Gilchinger Wildmoos nun so gut wie abgeschlossen. Im Moor bei Seewiesen soll es weitergehen, das wird beim Abschied auch verraten. „Das geht dann aber hoffentlich deutlich schneller“, sagt Frey.