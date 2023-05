Windkraft: Viele Bürger, viele Fragen

Von: Hanna von Prittwitz

Informierten über ihr gemeinsames Projekt (v.l.): Matthias Beuter (Stadtwerke Fürstenfeldbruck), Thomas Totzauer (Bürgermeister Schöngeising), Gilchings Bürgermeister Manfred Walter, Jan Hoppenstedt (Stadtwerke Fürstenfeldbruck) und Stefan Joachimsthaler (Bürgermeister Alling). © Photographer: Andrea Jaksch

In Gilching endete am Donnerstagabend ein Veranstaltungsmarathon zum Windkraftprojekt, das die Stadtwerke Fürstenfeldbruck gemeinsam mit den Gemeinden Gilching, Alling und Schöngeising auf die Beine stellen wollen. Das Interesse war groß, und es gab viele Fragen.

Gilching – „Wir gehen dann jetzt auf Tournee zusammen“, witzelte Gilchings Bürgermeister Manfred Walter gut gelaunt vor Beginn der dritten Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema Windenergie am Donnerstagabend im Gilchinger Rathaussaal. Die Abende zuvor hatten er, Schöngeisings Bürgermeister Thomas Totzauer und der Allinger Kollege Stefan Joachimsthaler das interkommunale Windradprojekt in den jeweiligen Gemeinden vorgestellt – gemeinsam mit Jan Hoppenstedt, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck, und dessen Mitarbeiter und Projektleiter Matthias Beuter. Die drei Gemeinden und die Stadtwerke planen, wie berichtet, den Bau von zwei interkommunalen Windkraftanlagen. Knapp 200 Bürgerinnen und Bürger interessierte das in Alling, rund 30 in Schöngeising. Die Veranstaltung in Gilching besuchten 220 Menschen. Die Stimmungslage insgesamt? „Ich denke positiv“, sagte Walter im Anschluss.

Das ist geplant

Die beiden Sechs-Megawatt-Anlagen mit einer Nabenhöhe von 175 Metern sollen auf Gilchinger Flur nahe der Grenze zu den Nachbargemeinden Alling und Schöngeising entstehen. Die Gesamthöhe liegt bei 263 Meter (Flügelspitze) – das ist doppelt so hoch wie der bestehende Funkturm. Der geringste Abstand zur nächsten Wohnbebauung beträgt laut Beute 980 Meter, es ist der Weiler Rottenried. In einer GmbH & Co. KG wollen Kommunen und Stadtwerke die Anlagen betreiben. 51 Prozent der Anteile halten die Stadtwerke, je zehn Prozent die Kommunen, die restlichen 19 Prozent sind für Grundstückseigentümer vorgesehen. Den Ertrag schätzte Beuter auf 13 bis 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr – und die Eigenkapitalrendite auf rund 50 000 Euro pro Kommune. Die Lebensdauer der Anlagen? 25 Jahre mindestens, mit Blick auf den technologischen Wandel. In Norddeutschland würden Anlagen aus den Anfangszeiten bereits zurückgebaut: „Statt drei ist dann nur noch eine erforderlich“, sagte er.

Die beiden Standorte befinden sich auf landwirtschaftlichem Grund, Bäume müssen dort nicht gefällt werden. „Möglicherweise nur für die Zuwegung, die aber noch nicht feststeht“, wie Beuter sagte. Eine Straßenbreite von 3,50 Meter reiche dafür aus, jedoch müssten die Kurvenradien für die Anlieferung der Teile oftmals größer sein. Auch die Netzverknüpfungspunkte sind noch nicht zugewiesen, nur angefragt. „Die Leitungen werden im Erdreich entlang der Wege verlegt. Auch das entscheidet über die Wirtschaftlichkeit.“

Eine Anlage könne nur genehmigt werden, wenn sie die unterschiedlichen Grenzwerte für Lärm einhalte, versicherte Beuter. Das seien in diesem Fall tagsüber 60 Dezibel (normaler Straßenverkehr) und nachts 45 (Kühlschrankbrummen). Der Infraschall sei lange überschätzt worden, „er ist in 200 bis 300 Meter Entfernung nicht mehr wahrnehmbar“.

2024 werde eine artenschutzrechtliche Prüfung in dem Gebiet durchgeführt. „Die allein kostet 180 000 Euro.“ Beachtet würden auch Denkmalschutz, Luftfahrt, Netzanschluss und Zufahrten, Schallschatten, Wetterradar und vieles mehr. 2025 soll der Genehmigungseintrag eingereicht werden, je nach Dauer der Genehmigung kann 2026 mit der Ausschreibung und 2027 mit dem Bau begonnen werden. Im vierten Quartal 2027 wäre dann die Inbetriebnahme möglich. Zu den wirtschaftlichen Zahlen gibt es derzeit nur Schätzungen.

Die Diskussion

Ein Bürger war entsetzt von dem langen Verfahren. „Wir hoffen, dass sich die Zeiten verkürzen“, sagte Hoppenstedt. Wie viele weitere Windräder in dem Bereich geplant seien, wollte ein anderer Zuhörer wissen. Weitere Flächen würden ausscheiden, auch wenn sie im Nutzungsplan ausgewiesen seien, erklärte Walter. Sei es aus topografischen Gründen oder wegen der Nähe zum Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Die Gemeinde Krailling überlege allerdings wegen Standorten auf ihrer Flur, direkt an der Grenze zu Gilching. „Dort könnte etwas kommen.“

Eine Frage war, wie die Bürger von dem günstigeren Wind-Strompreis direkt profitieren könnten. „Wir wünschen eine Entkoppelung des Strompreises, aber die Regularien lassen das nicht zu“, antwortete Walter. Jedoch könnten die Kommunen den Ertrag im Haushalt einstellen oder in das Nahwärmenetz der Gemeindewerke investieren oder aber ein Bürgerprojekt initiieren, in dessen Rahmen Einwohner bestimmte Beträge, vermutlich ab 10 000 Euro aufwärts, einzahlen und von der Rendite profitieren. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen. Das könne jede Gemeinde selbst entscheiden.

Eine Zuhörerin führte ein „aktuelles Studienergebnis“ zu gesundheitlichen Auswirkungen des Infraschalls an. Beuter hatte zuvor erklärt, dass dieser lange Zeit überschätzt worden sei. Aber Menschen seien unterschiedlich empfindlich, keine Frage. „Doch das Bundesimmissionsschutzgesetz ist sehr streng“, sagte er und empfahl Kritikern, sich ein breites Bild zu machen. „Wenn Sie fünf Wissenschaftler fragen, können Sie fünf Meinungen erhalten.“ Das galt auch für den Vorwurf, dass für die Anlagen das klimaschädliche SF6-Gas und der Stoff Neodym verbaut würden. „Das SF6-Gas wird in sämtlichen Schallanlagen und auch schalldichten Fenstern verbaut, auch in Schuhen. Es muss bei der Entsorgung aufgenommen werden. Das ist kein explizites Thema von Windanlagen.“ Neodym werde nicht benötigt.

Ein Bürger beschwerte sich darüber, dass der Flächenverbrauch falsch angegeben werde. „Die Fläche, die Sie verschandeln, ist viel größer.“ Jedes Windrad sei 1,6-mal so groß wie der Kölner Dom. Walter konterte: „Ja, man wird die Windräder sehen, und das ist nicht der schönste Anblick. Aber jede Kommune ist aufgefordert, beim Wandel zu helfen.“ Dass in Summe elf Windräder auf Gilchinger Gebiet entstehen könnten, wie von Kritikern kolportiert, das sah Walter nicht: „Es gibt Grenzen der Belastbarkeit.“