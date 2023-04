Interkommunales Projekt: Windräder bei Gilching sollen kommen

Das Foto zeigt den Bau eines Windrades in Norddeutschland. Nach Angaben der Stadtwerke Fürstenfeldbruck würde am Ende ein Fundament von 21 Metern Durchmesser pro Anlage übrig bleiben.

Infoveranstaltungen demnächst

Von Hanna von Prittwitz schließen

Es sind die wohl konkretesten Planungen für neue Windräder im Landkreis Starnberg: Im Norden von Gilching planen die Stadtwerke Fürstenfeldbruck gemeinsam mit den Gemeinden Gilching, Alling und Schöngeising den Bau von zwei, höchstens drei Windkraftanlagen. Dazu finden in der ersten Maiwoche drei Informationsveranstaltungen statt.

Gilching – Über Monate hinweg führten die Beteiligten Gespräche, den Impuls gaben die Stadtwerke Fürstenfeldbruck: Im Norden von Gilching, an der Grenze zu den Gemeinden Schöngeising und Alling, sollen zwei, höchstens drei Windkraftanlagen entstehen. Baubeginn könnte im ersten Halbjahr 2027 sein. „Wir stehen mit der Planung noch ganz am Anfang, wollen aber jetzt schon die Öffentlichkeit informieren“ sagte Gilchings Bürgermeister Manfred Walter gestern. In der ersten Mai-Woche sind in den drei Gemeinden deswegen Bürgerinformationsveranstaltungen geplant – erst in Alling und Schöngeising, zuletzt in Gilching.

Auf Gilchinger Flur sollen zwei Windräder mit einer Höhe von jeweils von 250 Metern gebaut werden. Ein drittes sei in dem Gebiet möglich, „aber eher unwahrscheinlich“, sagte Walter. Grund ist die Nähe zur Erdbebenmessstelle in Fürstenfeldbruck. „Dafür ist eine erschütterungsfreie Zone ausgewiesen, und es gibt dort FFH-Flächen“, erklärte Walter. In dem bereits 2012 verabschiedeten Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ ist die Konzentrationsfläche nahe der Grenze zu Alling und Schöngeising auf Gilchinger Flur bereits ausgewiesen. Auf dieser planen die Stadtwerke die Anlagen, sie haben die Flächen bereits gepachtet.

Das sagen die Bürgermeister

„Der Plan ist, eine Gesellschaft zu gründen. Die Einnahmen werden auf die Anteilseigner, die drei Kommunen, verteilt. Dafür werden wir Anteile kaufen“, erklärte Walter. Er ist überzeugt von dem Projekt: „Aus meiner Sicht ist es positiv, dass drei Kommunen und die Stadtwerke hier zusammenarbeiten und keine privaten Investoren.“ Er sei sehr froh, dass sich alle Beteiligten geeinigt hätten, „wir hatten sehr gute Gespräche“.

Er gehe jedoch davon aus, dass das Projekt in der Bevölkerung unterschiedlich gesehen wird, zumal es im Süden der anderen Gemeinden liegt und in unserem Norden, sagte Walter. „Die Menschen in den anderen beiden Kommunen haben sie also in Richtung Süden im Blickfeld.“

Allings Bürgermeister Stefan Joachimsthaler begrüßt den Bau der Windkraftanlagen dennoch. „Wir müssen in die Richtung was tun“, sagte er gestern. Wichtig sei ihm vor allem gewesen, dass die Kommunen und Bürger partizipieren können. „Wenn wir die schon an unserer Gemeindegrenze haben, dann wollen wir auch beteiligt werden“, erklärte er auf Anfrage.

Ähnlich sieht das sein Schöngeisinger Amtskollege Thomas Totzauer. „Wir möchten an der Windenergie, die dort erzeugt wird, unseren Anteil haben“, sagte er. Wie die Beteiligung aussehen könnte, ist aber noch völlig unklar. „Alle drei Gemeinden wollen sich aber zu Teilen einbringen“, betonte Totzauer. Wie Walter, so wollen auch Totzauer und Joachimsthaler die Bürger möglichst frühzeitig über die Pläne der Stadtwerke informieren. Ebenso wichtig sei es ihnen gewesen, dass der Investor/Betreiber ein regionales Unternehmen sei. Das sei mit den Stadtwerken der Fall. Die drei Bürgermeister können sich auch drei Windräder an dem Standort vorstellen. „Dann hätte jede Gemeinde symbolisch eines“, sagte Totzauer.

Für Manfred Walter ist das Windkraftprojekt auch eine gute Ergänzung zur Freiflächenfotovoltaikanlage südlich der Autobahn A 96 bei Geisenbrunn. „Tagsüber scheint die Sonne, nachts bläst der Wind“, sagte er.

Das ist der mögliche Zeitplan

Den möglichen Zeitplan skizzieren die Stadtwerke und Gemeinden in einem Informationsschreiben so: Start der Planung durch die Stadtwerke Fürstenfeldbruck nach den Bürgerinformationsveranstaltungen, Anfang 2024 Start der artenschutzrechtlichen Untersuchungen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, Frühjahr 2025 Start des Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens, möglicher Baubeginn im ersten Halbjahr 2027. Die Bauzeit wird mit etwa einem halben Jahr angegeben.

In dem Infoblatt informieren die Beteiligten zudem über technische Daten und Effizienz der geplanten Anlagen. „Eine Windenergieanlage erzeugt gut 40 bis 70 Mal so viel Energie, wie für ihre Herstellung, Nutzung und Entsorgung eingesetzt wird“, heißt es dort. Und: „Eine moderne Windenergieanlage mit zum Beispiel 5 MW Leistung produziert circa 10 000 000 Kilowattstunden. Das entspricht einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2800 Vier-Personen-Haushalten.“

Die Fläche, die für den Aufbau eines Windrades benötigt wird, wird mit etwa 0,6 bis 0,8 Hektar angegeben. Von dieser Fläche würden für den Betrieb 0,3 Hektar benötigt und geschottert. Das Fundament der Windkraftanlage habe einen Durchmesser von rund 21 Metern. „Die restlichen Flächen werden nach Inbetriebnahme wiederhergestellt.“

Das sind die Termine der Info-Abende

An allen drei Informationsveranstaltungen wollen neben Vertretern der Stadtwerke Fürstenfeldbruck auch alle drei Bürgermeister teilnehmen. Die Versammlungen finden statt am Dienstag, 2. Mai, in der Sporthalle Alling (Parsbergstraße 14), am Mittwoch, 3. Mai, im Kinderhaus der Gemeinde Schöngeising (Von-Hundt-Straße 16) und am Donnerstag, 4. Mai, im Rathaussaal in Gilching. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Sollten die Windräder im Norden des Kreises realisiert werden, könnten es die ersten neuen Anlagen im Landkreis Starnberg seit Inbetriebnahme der Windräder in Berg im Jahr 2015 sein. Sie haben eine Gesamthöhe von rund 200 Metern.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.