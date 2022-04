Wirt unterschätzt Guichinger Maibaumdiebe

Guichinger Maibaumdiebe in Sendling unterwegs

Der Baum war gerade erst aus dem Wald geholt worden. Vermutlich hatte der Wirt vom Augustiner in Sendling aus diesem Grund seine Bewachung etwas schleifen lassen: Die Guichinger Maibaumdiebe haben am Montag in der Früh den Maibaum stibitzt.

Gilching – „Man hat da seine Insider“, verrät Klaus Schmitt von den Guichinger Maibaumdieben. Jedenfalls habe Maibaumchef Michael Fenz schon sehr früh von dem im Augustiner Schützengarten in Sendling liegenden Maibaum gewusst, der erst am Sonntag überhaupt in den Biergarten gebracht worden. So schnell konnte keiner schauen, wie das Trumm geklaut war.

In der Nacht auf Montag, gegen 1 Uhr, waren die Guichinger Maibaumdiebe mit Fahrzeugen und Traktor Richtung Sendling ausgerückt. „Ein paar von uns hatten die Situation vorher ausspioniert“, verrät Schmitt. Bei einem Besuch des großen Biergartens war der zwischen zwei Schankbuden lagernde 30 Meter lange Baum aufgefallen.

„Wir sind dann von zwei Seiten rein in den Biergarten“, berichtet Schmitt. Rund 40 Mann habe es gebraucht, um den Mordsbaum auf einen Nachläufer zu legen, vorher mussten ihn die Diebe etwa 400 Meter aus dem Wirtsgarten heraustragen. „Da mussten wir schon ganz schön hinlangen.“ Im Gebäude seien nur der Koch und der Wirt gewesen. „Aber sie sind nicht rausgekommen.“ In dem Fall hätte es nämlich gelangt, wenn einer von beiden die Hand auf den Baum gelegt hätte. „Dann wäre der Baum dageblieben.“ So aber ging es beschwingt wieder heimwärts nach Gilching, abgesichert von zwei Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Gilching, die in einer Seitenstraße gewartet hatten. Daheim brachten die Diebe den Baum in Sicherheit. Wo genau, das wollte Schmitt nicht verraten, versteht sich. Gegen drei, vier Uhr lagen die Diebe wieder in ihren Betten.

Da es bis zum 1. Mai nicht mehr lange hin ist und der Wirt seinen Baum für das große Fest noch herrichten will, stiegen sechs Maibaumdiebe gleich am Montag in die Verhandlungen ein. „Wir haben uns auf Bier und Brotzeit für alle geeinigt“, sagt Schmitt. Der Baum werde diese Woche schon zurückgebracht. „Wegen der Überschneidung mit Ostern findet die Party zur Auslösung aber erst Mitte Mai statt“, verrät Schmitt. Und räumt ein, dass ein Deal mit einem Wirt natürlich besonders interessant ist. Denn bei so einem großen Wirtshaus wie dem Augustiner Schützengarten in der Zielstattstraße 6 – der Biergarten fasst rund 3000 Menschen – wird bei der offiziellen Übergabe der Auslösung wohl eher nicht um jedes Bier gefeilscht. Der Wirt habe zwar nicht damit gerechnet, dass schon in der ersten Nacht die Maibaumdiebe zuschlagen würden und sei überrascht gewesen. „Aber er findet das mit dem Brauchtum super“, sagt Schmitt.

Bei den Guichinger Maibaumdieben handelt es sich um einen losen Verbund. „Wir sind kein Verein“, sagt Schmitt. „Aber wenn ein Baum hergeht, spricht sich das schnell herum, und es kommen immer ganz viele Leute zusammen und machen das.“ Und freuen sich über die Ablöseparty.

Da die Gilchinger heuer natürlich ebenfalls einen Baum aufstellen (wir berichteten), ist dort in diesen Tagen ebenfalls eine Wachmannschaft gefordert. Wo genau der Baum bewacht wird, auch das ist natürlich ein Geheimnis.