Woher? Wohin? Warum?

Keine Verkehrskontrolle, sondern eine Verkehrsbefragung: So wie hier auf der Landsberger Straße kurz vor der Autobahnanschlussstelle Oberpfaffenhofen wurden in dieser Woche an insgesamt acht Stellen in Gilching die Autofahrer nach ihren Routen befragt. © Andrea jaksch

In Gilching haben in dieser Woche umfangreiche Verkehrsbefragungen begonnen. Sie werden in zwei Wochen fortgesetzt und sollen die Daten liefern, auf deren Basis das Mobilitätskonzept erstellt werden soll.

Gilching – „Woher kommen Sie? Wohin wollen Sie? Und was ist der Zweck der Fahrt?“ Diese drei Fragen sind in dieser Woche Hunderten von Autofahrern in Gilching gestellt worden. Am Dienstag haben die Verkehrsbefragungen begonnen, deren Daten die Grundlage für das Mobilitätskonzept bilden sollen. Das Konzept wiederum soll nach Wunsch von Verwaltung und Gemeinderat konkrete Ideen und Maßnahmen enthalten, wie der Verkehr in Gilching künftig gelenkt werden soll. „Im Mittelpunkt des Aktionsplans steht die Verbesserung der Lebensqualität für die Bürger der Gemeinde“, heißt es auf der gemeindlichen Internetseite. Schwerpunkt ist die Förderung von Fußgänger-, Rad- und Öffentlichem Personennahverkehr vor allem, aber nicht nur im Ortszentrum rund um die Römerstraße.

„Um Dinge entwickeln zu können, brauchen wir verlässliche Daten“, erklärt Bürgermeister Manfred Walter auf Anfrage des Starnberger Merkur. Also waren Befrager an den Ein- und Ausfallstraßen in der Gemeinde unterwegs – immer begleitet und abgesichert von Polizeibeamten. Die Fahrbahnen waren mit Leitkegeln verengt, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote angeordnet. Ziel war und ist es, so viele Fahrer wie möglich zu befragen. Lediglich bei zu langen Rückstaus hatten die Polizisten den Auftrag, Fahrzeuge durchzuwinken.

Am Dienstag fanden die Befragungen auf der Münchener Straße am Ortsende, Am Römerstein beim Autobahnkreisel und in St. Gilgen statt. Am Mittwoch waren die Brucker Straße am Ortsende, die Talhofstraße kurz vor der Westumfahrung und die Weßlinger Straße bei der Einmündung in den Kreisel an der Reihe. Am Donnerstag waren die Befrager auf der Landsberger Straße kurz vor der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen und auf der Römerstraße in Richtung Gut Hüll unterwegs.

Gezählt und befragt wurde jeweils zwischen 6.30 und 9.30 Uhr sowie zwischen 11.30 und 13.30 Uhr. In zwei Wochen wird die gesamte Prozedur noch mal vorgenommen – an den gleichen Stellen, dann aber zwischen 15.30 und 18.30 Uhr. Bislang sei alles ruhig verlaufen, berichtete Gilchings Mobilitätsbeauftragte Sofiia Vernydub am Donnerstag. Von Beschwerden sei ihr nichts bekannt.

Die von der Germeringer Firma Schuhco erhobenen Daten soll die von der Gemeinde beauftragte Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr (PLSV) aufbereiten und dann dem Gemeinderat vorstellen, erklärt Manfred Walter. PLSV soll darüber hinaus erste Vorschläge erarbeiten, was sich beim Verkehr in Gilching künftig ändern soll. „Erst danach wird der Gemeinderat wieder Beschlüsse fassen“, sagt der Bürgermeister, der damit rechnet, dass das Thema nach den Sommerferien in die Gremien kommt.