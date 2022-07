Zirkusreife Artisten in der CPG-Turnhalle

Menschenpyramiden, Jonglagen und eine Feuershow: In der Turnhalle des CPG sind an diesem Wochenende die Bewegungskünstler los. © andrea jaksch

Schülerinnen und Schüler des Gilchinger Gymnasium zeigen eine märchenhafte Reise in die Welt von Feen, Fabelwesen und Räuberbanden.

Gilching – Vorhang auf für zirkusreife Artisten heißt es seit der Donnerstagspremiere in der Schulturnhalle des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching. Bis Sonntag noch entführen rund 120 junge Bewegungskünstler ihr Publikum mit der Show „Favola – Eine märchenhafte Reise“ in die Welt von Feen, Fabelwesen und Räuberbanden.

Seit 1990 leitet Karin Ganslmeier die Truppe der Bewegungskünstler am CPG, die normalerweise alle zwei Jahre zur großen Show einlädt. Pandemiebedingt musste die Aufführung von 2020 um zwei Jahre verschoben werden. Umso professioneller sind jetzt die großartigen Darbietungen, die einen sommerlichen Schuljahreshöhepunkt setzten.

Mystisch waberten Nebelschwaden durch die rappelvolle und abgedunkelte Turnhalle, während Märchenonkel Fritz Ulrich gemütlich aus dem Ohrensessel durch Ali Babas Welt führte. Magie war im Spiel, als Aladin aus der orientalischen Vase flugs Fächer und Fahnen aufsteigen ließ, die zu einem zauberhaften choreografierten Reigen wurden. Beim Versuch, dem versierten Spiel mit dem Diabolo zu folgen, schwindelte es den Zuschauer. Mit akrobatischen Glanzleistungen betörten 40 junge Räuber, die nicht nur mit Säbeln jonglieren konnten. Zu orientalischen Klängen entstanden in synchroner Anmut sechsstöckige Menschenpyramiden, die im Publikum spontanen Beifall auslösten.

Vier Engelsgestalten im Rhönrad

„Sesam öffne Dich“ hieß es angesichts Ali Babas Höhle für vier Engelsgestalten im Rhönrad, die sich mit Eleganz und Körperspannung von der Schwerkraft lösten. Eine derartige Körperbeherrschung verlangt regelmäßiges Training, weiß Ganslmeier, die seit zwei Jahren jeden Freitagnachmittag fünf Schulstunden mit ihrem Team probt. Unterstützt wird sie dabei nicht zuletzt von ihren „großen“ Bewegungskünstlern, die teilweise der Schulbank längst entwachsen sind. „Die Bewegungskünstler haben ein Alter zwischen zehn und 27 Jahren, ein Grundschüler ist dabei. Einige machen Zirkusprojekte, sind schon Studenten“, sagt die Sport- und Französischlehrerin, die ruhestandsbedingt die Leitung ihrer Truppe künftig an den Sport- und Mathematiklehrer Tobias Gall abgeben wird. „Das ist ein riesen Aufwand. Wir sind viele Wochenenden unterwegs, geben Einlagen bei Festivitäten, Workshops, waren schon fünfmal beim Varietéfestival ,Talents’ in München dabei“, erklärt Ganslmeier.

Tatkräftige Unterstützung kommt auch vonseiten der Altschüler. Als Peter Pan ist Christian Harsch (25) ein echter Hingucker, wenn er zirkusreif an der Pole-Stange posiert oder Luftsprünge wie eine gespannte Stahlfeder hinlegt. Im wirklichen Leben studiert der Gilchinger Elektrotechnik. Seine Cousine Melanie Schanen (7. Klasse) ist seit der dritten Klasse dabei. Am Flying-Pole steht das grazile Mädchen als geflügelte Fee ihrem Cousin in nichts nach. „Ich mache seit acht Jahren Ballett“, sagt die 13-Jährige. Angst beim Tanz an der hohen Stange hat Schanen keine: „Da liegen ja immer Matten. Aber man muss schwindelfrei sein, weil es sich so dreht“.

Entspannt wirken auch die 13-jährigen Akrobatinnen Alexandra, Clea und Amelie. In der Pause erklären die Siebtklässlerinnen: „Sich die Choreografie zu merken, ist nicht schwer. Wir hatten jetzt mehrere Jahre Zeit.“

Wer sich von Mary Poppins, dem Sterntaler im Schwarzlicht, den LED-Keulen Luminity und dem Finale mit echter Feuershow bezaubern lassen möchte, hat noch an diesem Samstag, 16. Juli, um 14 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 17. Juli, um 19.30 Uhr Gelegenheit dazu.

Nilda Frangos