Zurück im Leben, weiter auf Tätersuche

Von: Hanna von Prittwitz

Michael Wilhelm strahlt: Schon bald darf er die Stützen zur Seite legen. © privat

Ein Jahr ist es her, dass Michael Wilhelm aus Gilching bei der Brass-Wiesn in Eching überfahren und schwerstverletzt wurde. An diesem Wochenende findet die Brass-Wiesn wieder statt. Von dem Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei setzt auf neue Hinweise.

Gilching – Die nächsten Tage gehen für Michael Wilhelm (35) aus Gilching mit gemischten Gefühlen einher. In der Nacht auf Samstag ist es genau ein Jahr her, seit der Gilchinger mit Freunden die Brass-Wiesn in Eching im Landkreis Freising besuchte. Er erinnert sich noch daran, im Bierzelt gewesen zu sein. Das war in der Nacht auf den 5. August 2022. Am 16. August wachte Wilhelm auf der Intensivstation des Klinikums Ingolstadt schwerstverletzt wieder auf. Die Polizei kann bis heute nur Vermutungen anstellen über die Geschehnisse in der Nacht. Nun setzt sie auf neue Erkenntnisse an diesem Wochenende, an dem in Eching wieder die Brass-Wiesn stattfindet. Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem. Denn auf die Frage, wie es ihm heute geht, antwortet Michael Wilhelm ohne Zögern: „Wahnsinnig gut.“

Wilhelm wurde in der Nacht auf den 5. August zwischen 23.30 und 0.50 Uhr von einem unbekannten Autofahrer auf einem Feld außerhalb des Festgeländes mit hohem Tempo überfahren und schwerstverletzt liegengelassen. Zwölf Tage lag der Gilchinger im Koma, insgesamt 16 Wochen im Krankenhaus. Bis heute hat er neun Operationen überstanden, unter anderem musste ihm eine neue Hüfte eingesetzt werden.

Seine Verletzungsakte liest sich wie eine Horrorgeschichte. Unter anderem waren der linke Oberschenkel innen offen ausgerenkt, außerdem das linke Knie ausgerenkt, der rechte Oberschenkel und sieben Rippen gebrochen, beide Schulterblätter angerissen, es befand sich Wasser zwischen Lunge und Brust und so weiter. Neulich erst hat Michael Wilhelm mit dem Notarzt telefoniert, der am Unfallort war. „Er war überrascht. Denn es war anfangs nicht klar, ob ich das überlebe und wenn, wie.“

Heute ist der Stand so: Aktuell befindet sich der 35-Jährige noch in Reha, nächste Woche kommt er raus, „und dann kann ich meine Krücken wegwerfen“. Im September, Oktober will er an seinen Arbeitsplatz bei TQ Systems in Gut Delling zurückkehren. „Ich bin sehr froh, auch wenn ich noch ein bisschen Weg vor mir habe“, sagt Wilhelm und schickt ein Foto, auf dem er strahlend mit Stützen am Ufer des Ammersees in Schondorf auf seinen Beinen steht. „Wir haben alle gehofft, dass ich das schaffen würde. Nun sieht es ganz danach aus.“

Dabei ließ sich Wilhelm auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen. Als er im Januar erstmals aus dem Rollstuhl aufstehen durfte, bildete sich ein Ödem an der Hüfte, er musste wieder liegen. Lange hatte er auch mit Behandlungen einer Liegewunde vom Koma zu kämpfen. Es folgten immer wieder Behandlungen, Verzögerungen, Schmerzen. Irgendwie fand Wilhelm durch die Tunnel durch. Das verdanke er auch den Menschen an seiner Seite, sagt er. „Ich bin meiner Frau und meinen Freunden wahnsinnig dankbar, dass sie immer an mich geglaubt haben.“

Der Jahrestag löst nun so ziemlich alles an Gefühlen aus bei Wilhelm. „Ich denke darüber nach, wie diese eine Sekunde mein Leben so völlig verändert hat“, sagt er. „Ich sehe aber auch meinen Weg, den ich bis heute gegangen bin. Das gibt mir viel Kraft. Ich schaue positiv in die Zukunft.“ Sehr froh ist er darüber, dass Söhnchen Ferdinand, fünf Jahre alt, offensichtlich den ganzen Wahnsinn gut verkraftet hat. „Er vermisst mich natürlich, wenn ich dann wieder auf Reha bin oder so. Aber er bekommt auch schon mit, dass es mir besser geht.“

Neuer Zeugenaufruf

Dass bis heute keiner der Hinweise an die Polizei einen Fahndungserfolg erbracht hat, darüber verliert Wilhelm kein Wort der Enttäuschung. Er hat sich aber selbst einen Anwalt genommen, auch mit Blick auf die Brass-Wiesn, die in diesen Tagen wieder stattfindet. Die Sonderkommission „Feld“, das weiß er, sei mittlerweile zwar aufgelöst. „Aber der Fall ist noch nicht abgeschlossen.“ Eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Recherchen bei amerikanischen Firmen, die wie das DLR Satellitenbilder machen, haben bislang keine Erkenntnisse über den Unfallhergang oder den Täter gebracht. Auch deshalb setzt Wilhelm auf neue Hinweise bei der Brass-Wiesn 2023: „Vielleicht finden sich doch noch Zeugen.“ Bis heute rätselt er, wie der Unfallfahrer einfach so weiterleben kann. „Vielleicht kehrt er ja an den Ort zurück und will doch noch sein Gewissen erleichtern.“

Im Zusammenhang mit dem Unfall von Michael Wilhelm, der sich in der Nacht auf den 5. August 2022 im Rahmen der Brass-Wiesn in Eching ereignete, hat die Polizeiinspektion Neufahrn einen erneuten Zeugenaufruf gestartet. „Die Ermittlungen sind in diesem Fall immer noch nicht abgeschlossen, konkrete Hinweise zu dem Unfallverursacher gingen bislang nicht ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund der am Unfallort gefundenen Autoteile geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen dunklen BMW der X5- oder X6-Reihe älteren Baujahrs gehandelt haben muss. „Die PI Neufahrn erhofft sich trotz der vergangenen Zeit Hinweise bei der heuer stattfindenden Brass-Wiesn 2023.“



Das Thema sei bei der Polizei „nach wie vor hoch aufgehängt“, sagte Andreas Aichele vom Präsidium Oberbayern Nord gestern auf Anfrage des Starnberger Merkur. Immer wieder seien Hinweise eingegangen und zum Teil bis ins Ausland verfolgt worden. Ermittelt wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der 1,85 Meter große Michael Wilhelm war zur Zeit des Unfalls 96 Kilogramm schwer. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der Unfallfahrer den Aufprall nicht bemerkt hat. Bei der Aufprallgeschwindigkeit gehen die Ermittler von bis zu 80 km/h aus.