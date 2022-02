Wildmoos wird wieder ein wildes Moos

Von: Peter Schiebel

Teilen

Ortstermin im Wildmoos (v.l.): Georg Zankl (Kreisobmann des Bauernverbandes), Cornelia Siuda (Regierung von Oberbayern), Projektleiterin Petra Gansneder, Bürgermeister Manfred Walter, Michael Padberg (Unternehmerverband UWS), Landrat Stefan Frey und Alexander Siuda (Regierung von Oberbayern). © Andrea Jaksch

Im 45 Hektar großen Wildmoos westlich von Gilching haben Ende vergangener Woche Arbeiten zur Renaturierung begonnen. Innerhalb von knapp zwei Wochen soll das Naturschutzgebiet so hergestellt sein, dass der Wasserabfluss minimiert wird und sich das Moor wieder neu bilden kann.

Gilching – Es blubbert nichts gespenstisch. Es steigen keine Nebelschwaden langsam vom Boden auf. Und Mücken sind an diesem Freitag auch nicht unterwegs. Und doch herrscht im Gilchinger Wildmoos nicht überall himmlische Ruhe. Mittendrin im 45 Hektar großen Naturschutzgebiet sind nämlich Arbeiter mit schwerem Gerät zugange. Fichten fallen, Bagger bahnen sich ihren Weg durch den Wald, hölzerne Dämme werden eingezogen. Nach zehn Jahren Vorbereitung haben die Arbeiten für die Renaturierung des Wildmooses begonnen.

Das Gebiet liegt zwischen Gilching und dem Bauernhofmuseum Jexhof, das sich bereits im Landkreis Fürstenfeldbruck befindet. Das Wildmoos ist nach Angaben des Landratsamtes eines der nördlichsten Hochmoore in Südbayern und stellt einen der größten Hoch- und Übergangsmoorkomplexe im Landkreis Starnberg dar. Es zeichnet sich darüber hinaus durch eine einzigartige Vegetation aus. Dennoch hat das Moor schon bessere Tage gesehen. Bis in die 1950er-Jahre hinein wurde dort Torf abgebaut, der zumeist als Brennmaterial verwendet wurde. Dafür hatten die Menschen vor rund hundert Jahren einen Hauptgraben und mehrere Schlitzgräben gezogen, um das Gebiet zu entwässern. Und genau das will das Landratsamt mit Unterstützung des Freistaats und vor allem der rund 130 Grundstückseigentümer wieder ändern.

Wildmoos droht aufgrund der anhaltenden Entwässerung langsam auszutrocknen

Denn obwohl schon längst kein Torf mehr abgebaut wird, gibt es die Gräben noch immer – und das Wildmoos droht aufgrund der anhaltenden Entwässerung langsam auszutrocknen und somit dauerhaft verloren zu gehen. „Mit der Renaturierung wollen wir eine weitere Beeinträchtigung aufhalten und eine Neubildung des Moores wieder in Gang bringen“, erklärt Landrat Stefan Frey beim Ortstermin am Freitagnachmittag. Das diene dem Naturschutz – und sei ein Beitrag zum Klima- und Hochwasserschutz. Frey: „Intakte Moore können erhebliche Wassermengen zurückhalten und binden einen nicht unerheblichen Anteil an CO2.“

Aber wie wird ein Moor renaturiert? Zunächst werden auf einer Fläche von insgesamt etwa 1,5 Hektar Fichten gefällt, erklärt Petra Gansneder, die zuständige Projektleiterin bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Fichten einen relativ hohen Wasserverbrauch haben und von daher dem Boden weitere Feuchtigkeit entziehen. Außerdem müssen sie Platz machen, damit die Arbeiter an die maßgeblichen Stellen im Wildmoos kommen.

Dabei handelt es sich um 19 wasserführende Schlitzgräben, die stellenweise zwar nur 20 bis 30 Zentimeter breit, dafür aber locker ein bis zwei Meter tief sind. In diese Gräben werden insgesamt 30 kleine Dammbauwerke aus Nut- und Federbrettern in Handarbeit und per Baggerschaufel eingebaut. Sie stauen das Wasser, das schließlich noch mit Torf überdeckt wird. Gewünschte Folge: Der Grundwasserstand steigt in diesem Bereich – und mit ihm der Nutzen für das Klima. „Durch die Neubildung von Torf werden circa 0,5 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr aus der Atmosphäre dauerhaft gebunden“, erklärt das Landratsamt. Ganz abgesehen davon, dass durch die Eindämmung der Moor-Austrocknung kein weiteres CO2 freigesetzt wird.

In Handarbeit und mit Bagger-Unterstützung werden die insgesamt 30 hölzernen Dämme ins Moor eingesetzt. © Andrea Jaksch

Bereits nach rund zwei Wochen sollen die Arbeiten fertig sein, erklärt Petra Gansneder – was für ein Tempo vor dem Hintergrund, dass die Vorbereitung fast zehn Jahre gedauert hat. Denn es galt, rund 130 Grundeigentümer zu überzeugen. Die allermeisten machen mittlerweile mit, aber längst noch nicht alle, weswegen der Hauptgraben noch nicht angestaut werden kann. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die weiteren Zustimmungen im Laufe des Jahres bekommen“, sagt die Projektleiterin.

Dass es jetzt überhaupt losgehen konnte, ist nicht zuletzt dem Kreisbauernverband und dem Unternehmerverband UWS zu verdanken. Sie konnten im Dezember zusammen mit Landkreis und Gemeinde Gilching weitere Grundeigentümer von dem Projekt überzeugen. Die hatten und haben mehrere Möglichkeiten: Sie können ihre Flächen für einen Euro pro Quadratmeter an den Landkreis verkaufen oder sie langfristig verpachten oder sich finanziell beteiligen und dadurch sogenannte Ökopunkte generieren, die zum Beispiel für Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden können. Der UWS hat dafür sogar eigens einen gemeinnützigen Verein gegründet. „Wir verfolgen seit ein paar Jahren den Nachhaltigkeitsgedanken“, sagt Vorstandschef Michael Padberg.

100 000 Euro sind für die Komplettvernässung veranschlagt, 90 Prozent zahlt der Freistaat. Und wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und das Wildmoos wieder ein wildes Moos ist, wo geht’s dann weiter? Petra Gansneder kann sich das südlich angrenzende Gebiet gut vorstellen – in der Hoffnung, dass es nicht wieder zehn Jahre dauert.