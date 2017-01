Großeinsatz: Rauchwolke über Gilching

Zweiter Brand in zehn Stunden

Gilching - Zehn Stunden nach einem Brand an der Zugspitzstraße brannte es in Gilching schon wieder. Im nördlichen Ortsbereich gab es ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus.

Die Rauchwolke war weithin zu sehen: Im Norden Gilchings brannte ein Gebäude. Offenbar hat gegen 8 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses am Steinlacher Weg Feuer gefangen. Vier Personen sind leicht verletzt, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, um 9.10 Uhr war der Brand bereits weitgehend unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher. Details sind noch nicht bekannt, weder über die Ursache noch über die Schadenshöhe.

Erst am Sonntagabend hatte die Gilchinger Feuerwehr wegen eines brennenden Christbaums an die Zugspitzstraße ausrücken müssen. Der Brand dort ging relativ glimpflich ab.