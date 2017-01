18-Jährige steckt mit Arm in Maschine

Unfall

Gilching - Eine 18-Jährige ist am Mittwochmittag in einer Bäckerei in Gilching in eine Maschine geraten. Die Feuerwehr half. Und verhinderte Schlimmeres.

Schrecken in der Mittagsstunde: Eine 18-jährige Auszubildende ist gestern gegen 13 Uhr in einer Bäckerei in Gilching mit dem Arm in eine Teigausrollmaschine geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich die junge Frau nicht selbst aus der Maschine befreien. Das gelang erst Hefern der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Hubschrauber brachte die 18-Jährige in eine Münchner Klinik. Der Unfall soll jedoch glimpflich verlaufen sein – laut Polizei kam die Auszubildende mit Quetschungen und einem Schrecken davon.

