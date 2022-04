Golfzeitung GrünLand: Auf die Plätze!

Lesen Sie jetzt die erste Ausgabe 2022 der Golfzeitung GrünLand.

GrünLand, die Golfzeitung des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen, ist in die Saison 2022 gestartet.

Die erste Ausgabe ist da! Jetzt kann‘s aber endlich losgehen. Das Masters in Augusta hat seinen Champion 2022 und die Sonnenstrahlen werden immer wärmer. Da wird es höchste Zeit, raus auf die Plätze zu gehen, Bälle zu klopfen, Natur zu genießen und frische Luft durch die Lungen zu pumpen. Golf ist die beste Medizin gegen all den Frust über das, was so abgeht da draußen in einer neuen, verrückten Welt.

Im siebten Jahr unseres Bestehens haben wir uns eine Frische-Kur verpasst. Eine Art Facelift. GrünLand geht in diesem Jahr mit neuen Farben, einem moderneren Layout und einer neuen Schrift an den Start. Wer rastet, der rostet. Was bleibt, sind unterhaltsame, bunte und sportliche Storys über alles, was vor Ihrer Haustüre so passiert und ansteht. In dieser Zeitung erfahren Sie, welche Termine Sie sich in den Kalender schreiben sollten, welche bayerischen Profis auf welcher Tour unterwegs sind oder schon erfolgreich waren, welche Teams mit welchen Zielen in die DGL-Saison 2022 starten und wann und wo das GrünLand Masters in diesem Jahr stattfindet.

Es bleibt uns eine Herzensangelegenheit, Ihnen interessante Menschen vorzustellen. Damen und Herren, die mal mehr und mal weniger mit Golf zu tun haben und wirklich aufregende Geschichten zu erzählen haben. Wir trafen ExFußball-Star Jimmy Hartwig, der nicht nur unter die Golfer, sondern auch unter die Schauspieler gegangen ist, den neuen PGA-Präsidenten Kariem Baraka, der gerne mal zu Hause gartelt oder mit Onkel Bernhard telefoniert, und Bundestrainerin Nicole Gögele, die uns erklärt, wie wir mit Meditation zu besseren (und entspannteren) Golfern werden. Außerdem haben wir Peter Insam in Regensburg besucht, der direkt am Dom ein Golfmuseum betreibt, in dem wir wahre Schmuckstücke gefunden haben.

Weil die Jahre des Verzichts und Zuhausebleibens vielen von uns wieder mächtig Lust aufs Reisen gemacht haben, wollen wir natürlich auch diesbezüglich etwas bieten: Auf unseren Travelseiten finden Sie Golfziele in Bayern, Österreich und Italien. Wir verraten Ihnen, wo Sie Golf und Genuss herrlich kombinieren können. Feinschmeckern sei diesmal die Scampi-Pfanne auf der Golfanlage Holledau ans Herz (oder besser in den Magen) gelegt. Und wer‘s kurios mag: Wenn Sie auf einer Golfrunde mal Toilettenhäuschen bestaunen wollen, wie Sie sie noch nie gesehen haben, müssen Sie nach Lauterhofen fahren. Ist nicht weit – aber lesen Sie doch einfach selbst.

Wir wollen ja nicht zu viel verraten und Ihnen bei der Lektüre der Golfzeitung GrünLand, Ausgabe 1/2022, nicht nur Informationen servieren, sondern auch das wünschen, was in den Nachrichten zuletzt vielleicht zu kurz kam: Freude, Spaß und gute Unterhaltung. Wenn Sie den letzten Text durchgelesen haben, wissen Sie ja, was Sie zu tun haben: Auf die Plätze!

Das GrünLand-Team wünscht eine sonnige, erfolgreiche und vor allem friedliche Saison 2022!